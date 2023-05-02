全台首座千倍放大版VERTUO POP玩色咖啡快閃店期間限定登場

瑞士頂級咖啡品牌Nespresso推出全新繽紛六色VERTUO POP咖啡機，大膽跳脫框架玩轉極致品味，匹配各種風格的Color Your Life。本周五(5)日起，快閃店更將移師信義新光三越A11北大門，展開第二波的期間限定巡迴，讓更多民眾體驗臻選厚萃咖啡極致風味。

為了讓消費者找到最適合自己的玩色風格，Nespresso打造期間限定全台首座千倍放大版VERTUO POP玩色咖啡快閃店，讓消費者化身玩色風格師，為空間增添風格，打造獨特個人魅力，Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店上星期於忠孝SOGO隆重開幕，邀請到Nespresso永續大使許瑋甯擔任嘉賓，邀請民眾一起開箱初夏最繽紛的玩色咖啡快閃店。本周五(5)日起，快閃店更將移師信義新光三越A11北大門，展開第二波的期間限定巡迴，讓更多民眾體驗臻選厚萃咖啡極致風味。

以帶給消費者視覺與味覺的雙重享受出發，Nespresso打造初夏最繽紛時尚的網美打卡新地標「Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店」， 5月5日~5月14日於台北信義新光三越A11北大門登場。

快閃店現場除了可以體驗全新VERTUO POP咖啡機，品飲Crema厚達2.5公分的臻選厚萃咖啡；更有超好拍的網美打卡牆，現場拍照打卡還可參加限量品牌好禮抽獎，有機會將Nespresso永續手拿包、咖啡大師手作體驗組、咖啡大師圍裙、永續杯墊等限量好禮帶回家。

Nespresso VERTUO POP除了跳脫傳統咖啡機顏色單調、厚重的框架，一次推出午夜黑、雲朵白、魅惑紅、活力黃、清新綠、海洋藍等6款搶眼色彩外，機身僅25公分高的輕巧設計，更不受空間的限制，可輕易融入居家空間；Nespresso台灣事業部總監盧翰霖Matt分享，觀察到年輕世代偏好暢飲大杯量咖啡的趨勢，因此特別引進風靡全球、輕量級入門款VERTUO POP咖啡機，結合智慧科技萃取工藝，來滿足年輕世代對視覺與味覺的雙重革命體驗的追求，也更符合年輕世代小坪數、繽紛色系的居家設計偏好，獲得很好的市場反應。

喜歡喝咖啡的許瑋甯表示自己最喜歡VERTUO POP咖啡機的智慧科技，只要依照當日心情挑選喜歡的咖啡風味，放入搭載獨家條碼辨識技術的專屬膠囊，不用另外設定水量，一鍵輕觸自動萃取完成，透過每分鐘高達4,000轉的高速離心力萃取技術，輕鬆打造臻選厚萃咖啡，為日常打造滿滿儀式感。

還有三大亮點，首先城市打卡新地標！攜手新銳藝術家周依推出千倍放大版的咖啡機造型快閃店，Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店以活力黃咖啡機外型出發，打造放大千倍的超萌咖啡機造型網美打卡點，承襲極簡俐落風格與大膽玩色設計，以繽紛多彩的咖啡機與咖啡膠囊妝點，更邀請新銳藝術家周依以VERTUO POP新機為靈感，搭配玩色風格打造網美拍照牆，時尚繽紛視覺搶佔你的社群版面。

亮點二，多種香調咖啡隨心挑，臻選厚萃咖啡五種風味免費體驗，VERTUO系列咖啡膠囊擁有超過30款風味選擇，無論喜歡輕焙的花果香調、中焙的溫和滑順口感，或是深焙的煙燻可可香調，都可以找到自己偏好的咖啡風味，Nespresso VERTUO POP玩色咖啡快閃店提供精選咖啡口味，現場可以體驗最新風靡全球的 Nespresso VERTUO POP 咖啡機，一鍵輕鬆萃取，感受獨家專利技術帶來的高品質厚萃咖啡。