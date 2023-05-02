阿聯酋航空My Emirates Pass祭出夏日限定活動 解鎖杜拜多重優惠

阿聯酋航空宣布，即日起至2023年9月30日，重啟My Emirates Summer Pass熱門優惠。所有在這五個月中前往或途經杜拜與阿拉伯聯合大公國的阿聯酋航空旅客，只要出示登機證與有效的身份證明文件，即可在杜拜及阿拉伯聯合大公國境內的數百家零售商店、餐廳、熱門休閒觀光景點及豪華 Spa中心享受超值折扣及獨享體驗。

阿聯酋航空旅客若於線上辦理登機手續並下載登機證至阿聯酋航空App或Wallet，可先截圖以便出示兌換優惠，避免該登機證於入境後自應用程式中消失。

杜拜夏日驚喜

杜拜最盛大的購物及家庭娛樂慶典回歸。2023年7月29日至2023年9月3日飛往杜拜的阿聯酋航空旅客可出示My Emirates Pass享受杜拜夏季獨享優惠，享受藝文與煙火表演、抽獎等一系列活動。

與阿聯酋航空一起深度探索杜拜

無論是在私人泳池中消暑，或是在室內主題公園及水上樂園享受家庭時光，阿聯酋航空一定能在今夏總能滿足每位造訪杜拜的旅客，從陽光普照的海灘、歷史之旅，到一流的飯店及休閒設施，各種世界級享受，在杜拜應有盡有。

阿聯酋航空Skywards：透過阿聯酋航空屢獲殊榮的忠誠計劃Skywards，會員可於阿拉伯聯合大公國境內消費時賺取哩程數，並兌換獎勵機票、機票升等、音樂會及體育賽事門票。欲瞭解更多阿聯酋航空Skywards的資訊，請至https://www.emirates.com/tw/chinese/skywards/