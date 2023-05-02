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獨／「航廈之爭」方興未艾！航空三雄戰火延燒二航廈

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
星宇航空與華航、長榮第三航廈使用權之爭方興未艾，目前戰火卻已延燒到第二航廈。桃園機場公司提供
星宇航空與華航、長榮第三航廈使用權之爭方興未艾，目前戰火卻已延燒到第二航廈。桃園機場公司提供

星宇航空（2646）與華航（2610）、長榮（2618）第三航廈使用權之爭方興未艾，目前戰火卻已延燒到第二航廈。

據了解，星宇航空4月26日首航美國洛杉磯後，計畫於6月增班，年底還要再開闢舊金山航線，並規劃每六至八個月要新闢一條北美航線，最終會有六至七個航點，因應不斷開闢航線和增班需求，對於具有東南亞轉機便利性的第二航廈，報到櫃台空間需求極大，因此，除透過管道請桃園機場公司新任董事長楊偉甫幫忙外，也行文給桃機公司，表達希望增加在第二航廈的報到櫃檯數量。

由於華航、長榮在二航廈經營已久，飛航東南亞和北美的航班也相當多，未必有多餘空間可以給星宇使用，而目前兩岸航線雖然恢復狀況較慢，但不代表未來不會快速恢復，桃機公司擔心若釋出現在有「空檔」的兩岸航線報到櫃台，一旦兩岸航班恢復到疫情前的班次，又可能發生彼此爭搶時間帶的問題，但不管如何，星宇要求增加二航廈的報到櫃台，勢必會壓縮到華航、長榮的航班運作。

對於星宇提出增加二航廈報到櫃台的需求，桃機公司坦言確有此事，表示報到櫃台是可以彈性運用的，亦即這個時間帶有航空公司要辦理旅客報到、掛送行李時，其他航空就得找其他有空檔的櫃台來使用，不過，現在航班恢復相當快，星宇「中間」插進來，一定會牽動華航、長榮既有使用者的報到櫃台空間。

桃機公司一位主管說，新航線和既有航線的作業時間帶，會影響到報到櫃台的使用狀況，因此，已請星宇航空盤點其東南亞飛桃園、桃園飛北美航班具體、確定的時間帶給桃機公司，並將看目前華航、長榮各櫃台使用的時間帶，再來檢視是否有協調的空間，「畢竟人家已在此運作很多年了，不能說有人要進來，就把原來在這裡作業的人趕走，或是叫別人一定要讓出來，這個必須好好協調。」

對於星宇要求增加二航廈報到櫃台，華航、長榮均未對此事評論。

航線 長榮 華航 星宇航空 桃園機場

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