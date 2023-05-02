快登記！桃園推「觀光工廠電子券」 抽1.5萬名幸運兒

桃園擁有全台最多觀光工廠及產業文化館，市府5月啟動「全桃園觀光工廠串聯活動」，推出觀光工廠限定電子券及購物金，今早10點起開放全台民眾至活動官網登記，12日上午10點將以電腦抽出1.5萬名幸運兒，可獲得面額200元電子券，5月17日至10月31日可持券至全桃園各指定觀光工廠消費。

桃園有23家觀光工廠、10間產業文化館，是全台最多觀光工廠及產業文化館的所在地，市府5月推出「全桃園觀光工廠串聯活動」，提供電子券及購物金，盼推動桃園觀光工廠旅遊年，鼓勵所有民眾踴躍參與，除可認識不同的在地產業外，也可以了解產品製作過程，體驗職人手作樂趣。

經發局長張誠表示，自今日早上10點至11日晚上11點55分，開放全台民眾至KKDAY活動網（https://2023tft.rezio.shop/zh-TW）登記「桃園觀光工廠限定電子券」，12日上午10點將以電腦抽出面額200元的電子券，總計1萬5千位幸運兒，獲獎民眾可於5月17日至10月31日期間，持券前往全桃園各指定觀光工廠消費。

經發局表示，活動期間只要到桃園有參加串聯集章活動的觀光工廠，完成指定任務後可獲得專屬戳章，集滿3個戳章即可參加抽獎活動，獎項除觀光工廠特色商品外，市府經發局加碼推出全台首創「桃園觀光工廠限定購物金」，獎金總額超過300萬元，民眾完成指定任務就有機會抽到豐富獎項。