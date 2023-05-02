企業不敗的關鍵思維 商研院：零碳永續

什麼是企業不敗的關鍵思維？商研院副院長張皇珍指出，根據商研院所蒐集分析近200家企業執行SDGs的案例可得知，現已有愈來愈多企業開始關注永續議題，而減碳如同瘦身，瘦身前企業須先進行自我檢測，同時鼓勵企業可申請經濟部疫後特別條例補助，有助於檢視、量化並改善企業於生產製造階段所產生的碳足跡。永續不分產業，建立良好思維至關重要，「零碳永續」是企業不敗的關鍵思維。

商研院日前於南部院區辦理2023年首場經營實學講堂—「零碳永續：中小企業的關鍵思維與實踐」，邀請到全球首家零碳美妝企業—O’right歐萊德永續長謝修銘擔任主講人，以及國內零售通路龍頭—台灣家樂福永續長蘇小真擔任與談貴賓，與講堂導師商研院副院長張皇珍共同探討中小企業如何建立永續思維並著手實踐。

活動採實體及線上直播方式進行，現場來自台南、高雄及屏東等各地產官學研，逾30位企業先進熱情參與，其中包含餐飲、批發零售、在地組織、綠能驗證及數位行銷等企業主與高階經理人。

張皇珍表示，目前全球有超過390家企業加入RE100倡議，其中有25家來自台灣，歐萊德於2018年成為首間加入RE100的台灣企業，力拼ESG與創新研發，承諾2050年達成百分之百使用綠電，宣示其淨零轉型決心，公司經營獲利也有亮眼的成績，是ESG及EPS並進的典範企業。

致力將ESG融入品牌核心的O’right歐萊德永續長謝修銘提到，領導人在企業中扮演關鍵角色，領導者的思維將影響企業未來走向。近年聯合國科學家成立IPCC(政府間氣候變化專門委員會)並發布氣候相關報告、COP(聯合國氣候峰會)制定巴黎協議執行方針，以及聯合國發布SDGs永續發展目標等案例，皆可得知國際間針對永續的重視程度逐漸高漲。

歐萊德將綠色、永續、創新三大要點視為品牌價值，並將ESG納入企業策略，自草創初期至今不變堅持邁向綠色企業。例如歐萊德發現咖啡殼的咖啡因含量較咖啡豆高出十倍，因此其回收雲林古坑廢棄咖啡殼，再製而成咖啡因養髮液，可有效改善落髮及養髮需求，成為孕婦族群的明星產品，更屢獲設計及發明獎項等殊榮，除可減輕農夫處理廢棄咖啡殼的高昂成本，同時更提升農業經濟價值，創造正向循環。此外，歐萊德總部亦落實綠建築，包含自建綠能電廠、加裝電動車充電樁、規劃電動車優先停放區等，更被列為國家環境教育設施場所，截至目前已有71個國家共3.4萬人造訪，透過環境教育推廣，期望引導利害關係人共同培養永續意識。

謝修銘並引述歐萊德董事長葛望平一言「全球品牌都會變綠，遲早而已。」期勉企業應即早為永續做好準備。

而擔任台灣家樂福永續成長重要推手的永續長蘇小真則於講堂中分享道，企業應以社會環境作為優先考量，社會才能正向發展，家樂福盼從生活場域傳遞永續意識，例如積極推廣非籠飼養、動物福利及友善水產品，並成立影響力概念店，將SDGs永續目標融入經營方針，所販售產品皆標示動物福利、從i開始等符合永續採購價值的標章，除拉近生產者與消費者間的距離，亦期望提供民眾更友善土地的消費選擇，盼消費者於日常生活持續支持綠色企業。

張皇珍強調，企業如何為產業鏈與消費者帶來改變相當重要，並以日本花王為例，其以改善人類生活方式為初衷，擬定20件ESG倡議行動。藉此呼籲企業應評估企業核心價值，善用自身優勢落實在地回饋及生態保育，創造更美好的價值。