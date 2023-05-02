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台灣機車市場4月銷售52,192台 年減10.13%、月減29.27%。

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣機車市場4月銷售52,192台，年減10.13%、月減29.27%。

儘管總體機車市場衰退出現回溫訊號，三陽仍以單月銷售20,062台、市佔率38.4%，連續12個月坐穩單月銷售冠軍。

四月單月機車市場表現分別為，三陽 20,062 ( 38.4% ) 、 光陽 13,907 ( 26.6% ) 、 山葉 9,230 ( 17.7% ) 、gogoro 3,974 (7.6%) ，總市場 52,192 。

一 ~ 四月累計，三陽 88,478 ( 38.6% ) 、 光陽 61,944 ( 27.0% ) 、山葉 42,564 ( 18.6% ) 、gogoro 14,567 (6.4%)， 總市場 229,391。

三陽分析，從4月開始學測陸續放榜，開始新一波年輕族群購車需求，而三陽的當家運動速克達JET車系及時尚Fiddle車系，皆為年輕族群購車指名車款，配合JET車系加碼贈送精品組、Fiddle推出放閃新色等促銷方案，帶動整體的銷售成長。

三陽 車市

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