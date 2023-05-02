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士電攻高漲停 領軍中興電、華城等儲電概念股漲勢

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
士林電機（士電）。記者朱曼寧／攝影
士林電機（士電）。記者朱曼寧／攝影

士電（1503）攻高漲停至110.5元、上漲10元、漲幅9.95%，成交大量擴充至18,678張，再次帶動儲電概念股漲勢，中興電、華城等漲幅逾5%。法人表示，儲電概念股現在的股價已偏高，雖然長線為看好產業，但目前本益比與股價淨值比已大幅拉高。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，儲電概念股現在的股價已偏高，多數股價在這幾個月將未來兩三年利多反映完畢，使得獲利跟不上股價的反應速度，現在本益比與股價淨值比高於過去十年平均，較不建議投資人進場追高。

黃國偉說，儲電概念產業確實為未來兩三年隨著需求是長期看好的產業，但是因為屬於基礎建設類別，每年雖然會成長，但不會倍數或是大爆發成長，因此屬於評價面問題而非題材問題。

儲電概念股：士電、中興電、華城、亞力、大亞、東元、天宇、盛達、森威能源、樂事綠能

概念股 淨值比 華城

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