總統盃黑客松 首邀大眾選出鄉民評審委員

數位發展部今（2）日表示，為促進公民參與總統盃黑客松國際松，廣納多元觀點，本屆活動首度邀請社會大眾票選屬意的領域代表成為「鄉民評審委員」（鄉民評委），為自己關注的理念發聲，支持度高的「鄉民評委」將受邀擔任2023總統盃黑客松國際松評審委員。

數位部表示，本屆總統盃黑客松國際松將有九名評審委員，其中二名為「鄉民評委」，從七位開放政府或數位領域的專家中，由群眾透過網路以平方投票法共同選出屬意的「鄉民評委」，讓評審委員中，也能納入公民社會支持的代表性。

數位部說，這項今年首度實施的創新作法，呼應總統盃黑客松國際松的主題「Open」，將有助於徵件評選時採納的議題與社會價值更具多元性，讓入選作品更具影響力，與納入大眾重視的議題，使晉級作品得以促進更多族群的福利。

此外，數位部指出，總統盃黑客松國際松自2019年起每年舉辦，今年邁入第5屆，本年度主題為「Free the Future: Open, Digital & Green」，以民主、數位與淨零為三大主軸，期盼藉此促進跨國界、跨領域及公私協力合作，由世界各地的參與者提出資料應用創新解方，誠摯邀請社會大眾踴躍參與。

「鄉民評委」的投票時間為即日起至5月9日止，歡迎民眾可於活動網站透過臉書或google登入後，以平方投票法方式支持屬意的鄉民評委。