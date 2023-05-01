房市冷！六都4月買賣移轉棟數 全面年月雙減逾兩成

房市冷，六都4月買賣移轉棟數全面年月雙衰退兩成以上。六都地政局今（1）日發布4月買賣移轉棟數，共1萬6,287棟，月減21.9％、年減27.4％，單月創近5年同期新低。房仲業者指出，4月的買賣移轉棟數反映3月市場較去年同期衰退，加上今年4月份工作天數也較去年同期減少約1成，因此4月買賣移轉棟數才會年月雙減。

資料來源／信義房屋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然農曆年後買盤回流，整體買氣力道仍較去年第1季略遜一籌，但略優於去年下半年，整體市況呈現自用當道，但買方對於房屋精挑細選，移轉棟數呈現低量，房價自然也沒有表現空間。

六都中，4月移轉量最高的是新北市的4,170棟，但年減達32%、月減25%，新北交易移轉棟數以土城區、林口區、汐止區減少較多，與3月相較分別減少335棟、202棟、157棟，4月新成屋及中古屋移轉棟數均呈現減少，4月包括台北市、台南市的移轉雙雙跌破2千棟，桃園2,654棟，月減22%且年減28%，台中市3,061棟，月減24%且年減33%，高雄市2,631棟，月減24%且年減22%，六都走勢一致全面呈現疲弱。

曾敬德表示，今年政策對房市已經影響淡化，但央行連五升息對市場有一定影響，加上景氣表現欠佳，剩下物價通膨對於房價呈現正面支撐，整體房市只剩下自用需求較為穩定。