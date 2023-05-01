快訊

「康熙」男星昔月入百萬 吸毒毀形象神隱10年近況曝光

民進黨派往國防部機要人員離職 貼文內容「耐人尋味」引揣測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房市冷！六都4月買賣移轉棟數 全面年月雙減逾兩成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市冷，六都4月買賣移轉棟數全面年月雙衰退兩成以上。六都地政局今（1）日發布4月買賣移轉棟數，共1萬6,287棟，月減21.9％、年減27.4％，單月創近5年同期新低。房仲業者指出，4月的買賣移轉棟數反映3月市場較去年同期衰退，加上今年4月份工作天數也較去年同期減少約1成，因此4月買賣移轉棟數才會年月雙減。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然農曆年後買盤回流，整體買氣力道仍較去年第1季略遜一籌，但略優於去年下半年，整體市況呈現自用當道，但買方對於房屋精挑細選，移轉棟數呈現低量，房價自然也沒有表現空間。

六都中，4月移轉量最高的是新北市的4,170棟，但年減達32%、月減25%，新北交易移轉棟數以土城區、林口區、汐止區減少較多，與3月相較分別減少335棟、202棟、157棟，4月新成屋及中古屋移轉棟數均呈現減少，4月包括台北市、台南市的移轉雙雙跌破2千棟，桃園2,654棟，月減22%且年減28%，台中市3,061棟，月減24%且年減33%，高雄市2,631棟，月減24%且年減22%，六都走勢一致全面呈現疲弱。

曾敬德表示，今年政策對房市已經影響淡化，但央行連五升息對市場有一定影響，加上景氣表現欠佳，剩下物價通膨對於房價呈現正面支撐，整體房市只剩下自用需求較為穩定。

房市

延伸閱讀

信義房屋統計網友看房價 逾5成看跌

3月繼承移轉33.4萬坪創單月新高 專家：這3都人口老化嚴峻

房市上有鍋蓋下有鐵板 4月買氣仍緩步回流

「平均地權」打炒房真有力 預售單月銷售砍半

相關新聞

獨／七家國籍航空2022年營運成績出爐 長榮登獲利王、星宇虧52.7億元

交通部民航局公布七家國籍航空去( 2022 )年營運狀況，由於去年仍受疫情影響，航空業營運依然艱辛，不過華航（2610）...

4月買賣移轉棟數大衰退逾兩成 僅這2區異軍突起

六都地政局今（1）日公布4月買賣移轉棟數，共16,287棟，月減21.9%，年減27.4%，為近5年同期新低。台灣房屋集...

房市冷！六都4月買賣移轉棟數 全面年月雙減逾兩成

房市冷，六都4月買賣移轉棟數全面年月雙衰退兩成以上。六都地政局今（1）日發布4月買賣移轉棟數，共1萬6,287棟，月減2...

和大集團推速轉型 齒輪設備事業將併入高鋒

和大集團加速推動轉型，和大（1536）旗下生產齒輪加工設備的機械事業部今年將啟動分割作業，預計最快明年併入高鋒（4510...

鼓勵學子挑戰成為航海王 「海員新星培育計畫」5月1日續航開跑

為促進我國海運產業人才培育，交通部航港局於去( 2022 )年5月結合社會團體、航商、海事校院及政府部門共同合作首次推出...

新竹市心指標案「利晉曙光」公開！ 開價7字頭

新竹市區指標大案「利晉曙光」昨（30）日公開，個案訴求位處新竹市心、名校環繞、千坪基地以及罕見大坪數規畫，開價每坪70萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦