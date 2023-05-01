和大集團推速轉型 齒輪設備事業將併入高鋒

和大集團加速推動轉型，和大（1536）旗下生產齒輪加工設備的機械事業部今年將啟動分割作業，預計最快明年併入高鋒（4510）；而高鋒除了新增齒輪加工設備，未來也將擴大切入半導體加工設備及自動化產線領或，擴大營運版圖。

和大集團董事長沈國榮指出，高鋒成立邁入45年，從生產各式傳統銑床，到現今立式、臥式、龍門等各式綜合加工機系列齊全；然而面對市場高度競爭，集團也體認到，高鋒必須朝多角化發展，和大也必須更專注，才能持續擴大營運規模。

沈國榮表示，高鋒過去本業主要生產大型加工設備，未來則將朝小、精、高單價、工藝水平更深的領域發展，包括齒輪、半導體，以及機械手臂、鍛造鋁輪圈AI自動化產線加工設備。

和大成立以來一直致力於提升齒輪生產技術，2003年投入CNC齒輪切削設備研發，產品除了自用，也外銷日本等國。未來併入高鋒後，高鋒將新增齒輪滾齒機、刮齒機及倒角機等生產能量，初估一年可增加6億元以上營收。

另一方面，因應半導體產業蓬勃發展，高鋒也規劃擴大切入半導體精細零部件的加工設備領域，初步將採併購方式，加快佈局腳步。沈國榮透露，近期已與德、日等二家廠商正在洽談中。

而和大集團在嘉義大埔美園區規劃的電動車零組件生產製造基地，標榜為配備AI智能化生產線的智慧製造工廠，沈國榮說，高鋒在這塊也不會缺席，搭配機械手臂的智慧自動化產線，將是主力產品。

沈國榮說，第1季國內市場需求萎縮，包括汽、機車用設備都呈現下滑，預期在庫存去化後，第2季開始逐步回升，除了國內之外，大陸也在第2季看增，整體下半年比上半年好。

目前，高鋒在手訂單約8億元、能見度達5個月。高鋒第1季合併營收3.81億元、年減27.5%，法人估，第2季應有二成以上季增表現，全年營收應可優於去年。