獨／七家國籍航空2022年營運成績出爐 長榮登獲利王、星宇虧52.7億元

交通部民航局公布七家國籍航空去( 2022 )年營運狀況，由於去年仍受疫情影響，航空業營運依然艱辛，不過華航（2610）、長榮航空（2618）、立榮航空（2621）等三家業者在逆勢中獲利，其中長榮航空稅後淨利多達70.91億元，為國籍航空的獲利王，而星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）、華信航空、德安航空等四家業者則呈現虧損狀態，其中星宇以全年虧損52.7億元最多，成立營運三年多累積虧損達122億餘元，因超過資本額一半，現正辦理增資作業中。

根據民航局最新公布的「國籍民用航空運輸業2022年營運概況」顯示，去年上半年航空貨運狀況尚佳，加上歐、美國家開始邊境解封，客運慢慢揮別疫情陰霾，載客量逐步回升，長榮全年營業收入達1,271.42億元、獲利70.91億元，拿下國籍航空獲利王寶座，成立營運迄今累積獲利173.69億元，同為國籍航空第一名。

華航去年營業收入1,410.69億元，為國籍航空最高的業者，但獲利僅28.59億元，落在長榮之後，營運迄今累積盈餘約63.84億元，同樣位居第二；以國內航線為經營主力的立榮，去年營業收入59.6億元，獲利有2.42億元。

2020年1月底正式開航不久即遇到疫情的星宇航空，因營業項目以客運為主，故受疫情衝擊極大，即使去年第4季國境開放，多條航線陸續恢復營運，但去年虧損達52.7億元，從公司成立營運至去年底，三年多累積虧損金額122.05億元，不過，即使大環境不佳，星宇仍依其計畫持續引進新機和招聘新進人員，為疫後預作準備，目前公司正辦理增資作業，預計發行2.77億股，發行價格每股18元，4月28日收盤價為33.15元。

而華航集團旗下的台灣虎航，營運主力為區域國際客運航線，與星宇一樣受到疫情很大的影響，去年虧損28.49億元，不過，依民航局公布的營運數字，第4季國境開放，台灣虎航旅客量明顯增加，尤其國人最愛的日本航線客運量大增，今年春節、清明等連續假期班班客滿，可預期在各國際機場人力逐步恢復、航線航班陸續增加、旅客量快速回升下，台灣虎航今年營運狀況頗受期待。