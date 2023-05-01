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新竹市心指標案「利晉曙光」公開！ 開價7字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

新竹市區指標大案「利晉曙光」昨（30）日公開，個案訴求位處新竹市心、名校環繞、千坪基地以及罕見大坪數規畫，開價每坪70萬元起。

利晉曙光由利晉工程投資興建，利晉工程為國內老字號營造廠，包括北市信義區貴婦百貨寶麗廣場Bellavita、與宜蘭縣頭城鎮熱門的打卡景點蘭陽博物館、富邦信義A25、國產建材實業南港開發案都由利晉負責施工。

新推出的建案「利晉曙光」位於新竹市東區北大路、錦華街口，基地1132坪，規畫地上24層、地下5層，45~95坪。

海悅國際旗下海宇國際總經理周世凱表示，此一基地不只位於新竹市政核心，且比鄰新竹名校曙光國中小與新竹綠總圖，串連新竹文化綠廊帶，是一塊非常具有文化涵養、書香底蘊基地。

他表示，新竹是一個產業結構獨特、以科技園區為主軸的科技城市，近期產業逐漸擴張，竹科X計畫與台積電二奈米廠興建，就業機會增加，優秀人才湧入，區域房價擁有高支撐，房市體質相較全台其他區域更為穩健。

他說，海悅過去在新竹代銷不少建案，對於新竹市場與客群結構十分了解，新竹擁有大量的科技業客群，十分注重建築品質與施工細節，強大的品牌力支撐，再透過海悅精準的行銷策略，才能帶出好的銷售表現。

周世凱表示，個案24層樓雙塔式建築，新古典外觀設計，67與95坪的產品規劃，在市中心少見，15項的全齡化公設規劃，這樣的大坪數宜居型產品更符合在地自營商與園區自住客的需求。

海悅 建案

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