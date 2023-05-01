建物秀三維－「台北市多維度測繪管理系統」Show Time

您應該說得出自己的房屋有多少坪，但知道這個坪數到底包含哪些空間？權狀裡的公設面積到底在哪裡嗎？台北地政推出檢視建物產權的好幫手－ 「台北市多維度測繪管理系統」已經在今 （(1）日起正式上線了。翻轉以往查閱建物產權範圍，侷限於只能用很專業但大部分民眾不一定懂的2D平面建物測量成果圖來看，系統以3D立體呈現的建物產權模型，讓您不僅可以從屋頂看到地下室，還能東南西北翻轉360度無死角。

運用3D展示技術 創造地政資訊可視化

台北市多維度測繪管理系統導入3D圖資平臺技術，將以往只能用2D平面圖檢視建物產權範圍的方式，轉換為全新3D立體可視化，讓民眾在空間上運用點選方式，即可直觀體驗建物產權在空間範圍上的分布。像是買房前想先了解公設的位置及範圍，都可以透過3D立體圖清楚的呈現。

串接多維度整合資料 創造空間資訊應用力

除了地政機關的地籍圖與建物產權模型外，系統同時收納及套疊台北市政府都市發展局的三維積木模型、都市計畫圖、地形圖、正射影像圖、數值地形模型及工務局的三維管線等基礎圖資，增加系統測繪圖資全面性，讓空間資訊可以進一步地跨域加值應用。

建置3D模型再擴散 創造智慧城市可行性