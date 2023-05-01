北市容移程序再精進！容積代金估價與建照程序同步作業 加速開發期程

加速建築開發期程，台北市於今（1）日起實施「容移快速請照方案」，容積移轉申請人在都市設計審議核定後，即可申請建造執照，可望使開發業者提前兩個月取得建照，精進台北市容積移轉程序。

台北市現行容積移轉案件中，容積移轉申請人應先取得容積移轉許可證明或預繳容積代金後，始得申請建照。北市都市發展局表示，以往申請人需於容積代金估價完竣後，或核發證明後才能申請建造執照，作業時間需六至八個月。

本次修正流程申請人可在都市設計審議核定後，同時併行容積代金估價程序與建照審查程序，讓申請人可提前申請建照，預計可使開發業者提前兩個月取得建照，具體提升容移案件之開發效率。

精進後申請程序如下：

一、一般案件：

(一)容積移轉申請人於取得本局容積代金委託估價函後，得向北市建築管理工程處申請建造執照。

(二)申請人應提供容積移轉許可證明，北市建築管理工程處始得核准建造執照。

二、預繳案件：

(一)容積移轉申請人於取得本局容積代金委託估價函後，得向北市建築管理工程處申請建造執照。

(二)申請人應提供預先繳納容積代金證明，北市建築管理工程處始得核准建造執照。

(三)申請人應完竣容積代金找補作業，取得市府核發之容積移轉許可證明，始得向北市建築管理工程處申報接受基地新建大樓一樓樓板勘驗事宜。

「容移快速請照方案」及「臺北市容積代金預先繳納作業說明」請至都市發展局局網或「容積移轉民眾服務網」下載。