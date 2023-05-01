長榮海運評估上千億元節能船舶造船

環保節能船大戰開打！陽明海運（2609）選擇訂造引進LNG船後，市場傳出長榮海運（2603）正在評估要資建造甲醇船，而且一口氣要訂造24艘1.6萬TEU(20呎櫃)貨櫃船，總投資額上看台幣千億元，已經向中、日、韓造船廠要求報價。長榮針對此事則不予評論。

根據IMO(聯合國海國際海事組織)新環保法規實施下，不符法規的船舶需要減速等因應，全球貨櫃輪將吹起老舊船舶拆減風，老舊船舶退出速度進一步牽動運價變化，陽明之前也預估今年約有1.5%-2%老舊船舶要進行拆解，未來新能源船需求將激增，陽明海運董事會已通過要訂造5艘LNG船。

根據Alphaliner最新的報告顯示，替代燃料(LNG雙燃料+甲醇雙燃料)在貨櫃船訂單的比例首度超過40%，在過去六個月，船公司已明顯減少傳統燃油船舶的訂單。航運業界表示，IMO計算甲醇是由玉米提煉而成，使用減碳數字優於LNG船，吸引業界選用甲醇船。

長榮海運在造船的評估一直有一群專業的團隊，對於市場變動的研判非常專業，造船時機及選擇的船舶，直接影響到公司的獲利，前兩年海運大好時，就是因為之前危機入市訂造新船，讓長榮海運在全球船舶的競爭力急速浮現在獲利上。