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試試立體看你家！北市3D建物測量成果圖上線

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／台北市多維度測繪管理系統
資料來源／台北市多維度測繪管理系統

多數人說得出自己的房屋有多少坪，但不太了解這個坪數到底包含哪些空間，權狀裡的公設面積到底在哪裡。為此，台北市設置多維度測繪管理系統（https://3d.land.gov.taipei/cadaster/Home），並於今(1)日上線。

地政局表示，以往查閱建物產權範圍分布，只能用很專業，但大部分民眾不一定懂的2D平面建物測量成果圖來看。

多維度測繪管理系統導入3D圖資平台技術，則將以往只能用2D平面圖檢視建物產權範圍的方式，轉換為全新3D立體可視化，讓民眾在空間上運用點選方式，即可直觀體驗建物產權在空間範圍上的分布。

像是買房前想先了解公設的位置及範圍，都可以透過3D立體圖清楚的呈現，民眾可從屋頂看到地下室，並能東南西北翻轉360度無死角。

地政局表示，此一系統，除了地政機關的地籍圖與建物產權模型外，同時收納及套疊臺北市政府都市發展局的三維積木模型、都市計畫圖、地形圖、正射影像圖、數值地形模型及工務局的三維管線等基礎圖資，增加系統測繪圖資全面性，讓空間資訊可以進一步地跨域加值應用。

地政局表示，三維地籍建物產權模型現階段已收納台北市信義區、中山區及內湖區部分範圍共1.1萬筆建號資料，未來將持續建置以遍及全市，並積極推動多元整合市政資訊應用功能，實現智慧城市「智慧治理」的長遠目標。

智慧城市 都市計畫 統測

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