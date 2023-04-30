經濟選書／行動召喚 必須明確

優秀的溝通者會在演說中納入強烈的行動召喚。

在一場精采的演說中，聽眾會受到激勵，進而採取行動。他們會想「做些什麼」，幫助實現太空人漫步月球，或看到全人類走上陽光普照的遼闊高地。但是，這些事是什麼？他們該做什麼？投票嗎？反抗嗎？誰來告訴我？

優秀的溝通者會在演說中納入強烈的行動召喚，讓聽眾能會意地為他們力推的有意義計畫做出貢獻。要在演說中納入行動召喚的主要原因在於，一般而言，除非受到挑戰，不然人是不會採取行動的。

在故事中，主角通常是被突發事件逼著去採取行動。他們的愛犬被綁架了，或他們的老公被變成狼人了！

演說中強烈的行動召喚，作用就有如這些突發事件，它挑戰聽眾去做某件事，而且是一件明確的事。

納入強烈行動召喚的另一理由，是因為唯有當人們採取行動，才會讓他們真正相信這個想法。

你可以稱之為「利益攸關」（skin in the game），也就是當你要求聽眾為一個想法或方案而犧牲，他們才會開始把這個想法或方案變成自己的。

小心別讓你的行動召喚模稜兩可，一定要很明確。如果你在找加油站而向陌生人問路，如果他們說：「當然，附近有一間加油站」，這顯然毫無幫助。明確的指示像是：「再過三條街的右手邊有一間加油站」，就能幫上大忙。

要求聽眾更注意或更關心他人，就不是一個足夠明確的行動召喚。相反的，你應該要求他們做出明確舉動，像是打電話給他們的國會議員，你還要把這名議員的電話號碼放在身後的螢幕上。

如果你是在做銷售簡報，行動召喚應該就是下訂單或安排時間致電。如果你是在做企業內部簡報，行動召喚也許是成立研究團隊或拋售某一部門。總之，行動召喚必須明確。

在我們辦公室裡，每個人創作內容時經常重複一句話：別讓讀者還得做一堆數學計算。這句話的意思是，別讓人還得揣摩你想叫他們做什麼。直接說出來，而且是一清二楚地說出來。

本日極簡商業課摘要：在演說中納入強烈的行動召喚，聽眾才會把你提出的想法當成自己的。

（摘自《極簡商業課》，先覺出版）