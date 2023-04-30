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緯創南北共78億元工程案大單在握 利晉工程宣布進駐新竹巨城商圈

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「利晉曙光」30日舉行盛大公開典禮。記者李珣瑛／攝影
「利晉曙光」30日舉行盛大公開典禮。記者李珣瑛／攝影

利晉工程副董事長鍾鴻裕今（30）日表示，利晉從1980年代就大量參與竹科知名科技廠房興建，近期包含緯創（3231）資通在竹北ＡI智慧園區的全球營運總部31億元，台北數位內容創新中心29億元，以及其併購高雄晶傑達將於5月22日開工興建高雄研發總部的18億造價，總計緯創的工程案達78億元，足證利晉工程是深受科技人信賴的品牌。

鍾鴻裕今天出席「利晉曙光」公開祝禱典禮，表示看好近年新竹市「城市之心」建設以綠園道串聯起人文走廊，將市府周邊區域煥新，未來2-3年內，市中心的建設加碼升級，房市熱區將轉移至此，位於巨城中央商圈的「利晉曙光」，更可望成為市心推案潮的首波領頭羊。

竹科營業額連年破兆元並續創高峰，2025年將再新增寶山二期與竹科X基地兩大區域。其中「竹科X基地」作為全台首座都市型科學園區，預期創造1萬個就業機會與400億產值與商機。利晉工程相中新竹面臨強勁經濟動能與高科技菁英湧入，對生活品質也更加要求，搶進新竹市舊城區推菁英宅，每坪開價70萬元起，總價約落在3,500萬至7,500萬元區間。

「利晉曙光」坐落於新竹市東大路與北大路雙軸交匯，明星曙光國小正對面，歷時五年完成1,132坪大基地整合作業，緊鄰曙光女中，周圍林立新竹最優質學區，鄰近東門國小、三民國中、新竹女中等名校。

「利晉曙光」規劃49-95大坪數，正臨北大路，80米面寬，24層樓高，雙塔式擎天建築，外觀以新古典風格、百年建築永不褪色的崗石質感，成就新竹市心永恆傳世地標。

其中，瞄準精英族群打造67坪，3+1房，彈性格局規劃，俯瞰新竹綠總圖與經國綠園道，遠眺南寮海岸線，在全台市況保守下，締造逆勢熱銷，主力客群為市中心具地緣性自營商，及新竹科學園區換屋族、醫生、律師、會計師等。

「利晉曙光」坐落於新竹私立曙光小學對面，是巨城商圈舊城區罕見的新建案。記者李珣瑛／攝影
「利晉曙光」坐落於新竹私立曙光小學對面，是巨城商圈舊城區罕見的新建案。記者李珣瑛／攝影
利晉工程副董事長鍾鴻裕30日率團隊為「利晉曙光」公開祝禱。記者李珣瑛／攝影
利晉工程副董事長鍾鴻裕30日率團隊為「利晉曙光」公開祝禱。記者李珣瑛／攝影
「利晉曙光」30日舉行盛大公開典禮。記者李珣瑛／攝影
「利晉曙光」30日舉行盛大公開典禮。記者李珣瑛／攝影

竹科 緯創

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