新法上路前夕…建商趕進度

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

《平均地權條例》子法預告中，建商指出，由於政府對建商透過私法人名義進行都更，僅願意放寬至公展階段，未來新制上路會多經過中央政府審核手續，已讓部分投入都更案的建商近期加快整合最後一哩路。

建商強調，新制上路後，只要建商透過私法人名義購買住宅、進行都更，在整合期間就要送到內政部審核，雖然政府表示七日一定審完，但怎麼審、過程是否保密，一旦洩密讓有心人士趁機插旗變成釘子戶又該怎麼辦，且若政府超過七日未回覆，導致都更錯失收購時機，如搶手物件一釋出就被買走該怎麼處理，相關施行細則都沒看到。

建商指出，為避免夜長夢多，已有同業加快整合速度，以「多給屋主一點坪數」或「直接高價買下不同意戶」等方式，希望先送件讓都更案定案再說，避免現行不完備的新制上路後，成為現行都更案最大阻礙。

《平均地權條例》修法在1月10日三讀通過，子法在4月25日至5月15日公告20天後，經內政部部務會報同意，報請行政院核定實施日期。

不過建商指出，這次私法人購置住宅需經政府許可，經中華民國不動產開發公會全聯會、台北市不動產開發公會跟政府反映後，內政部僅同意進入公展階段的都更案可免經許可，但實務上對都更推進沒幫助，還多加一道猶如不定時炸彈的審核程序，因此寧願犧牲未來獲利加速整合，避開不必要的麻煩。

都更 建商 內政部

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