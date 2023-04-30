長虹 拿下價值350億都更案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
國際名園社區。（本報系資料庫）
國際名園社區。（本報系資料庫）

據悉，位於台北市慶城街占地約1,700坪「國際名園都更案」已被長虹建設拿下，長虹建設董事長李文造證實，該案整合逾三個月，目前同意戶已達七成；市場初估，全案價值破350億元，若成案將是僅次於「台北之星」後，史上開發價值第二大民間都更案。

「國際名園都更案」位於台北市慶城街上，隔壁就是頂級豪宅「文華苑」，對面是文華東方酒店，住戶非富即貴，裡頭重量級住戶之一就是宏泰集團掌門人林鴻南，且名下就有四戶；說起接下「國際名園都更案」一事，李文造表示，是林鴻南主動來找他。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

林鴻南主動找上門，指定要他接手，讓李文造納悶地問他，「鴻南，你怎麼對我這麼好，要把這麼大的案子交給我」，他回我說「父親林堉璘在世時有交代，有機會要多跟李董學習」。李文造說，「像是宏盛和長虹合建的帝璽，也是他（林鴻南）電話一來，促成雙方合作，國際名園這個案子，也是這樣接下」。

市場初估，「國際名園都更案」全案價值破350億元，若成案將是僅次於450億元以上「DIMOND TOWERS台北之星」（忠孝正義都更案）後，史上開發價值第二大民間都更案。

屋齡約36年的「國際名園都更案」，樓高17層，為海砂屋案，李文造接下逾三個月以來，總戶數128戶已簽下約七成住戶同意書，讓該案都更進度飛快；全案都更後，規劃興建地上24樓，共三棟住宅新案，並採七、八十以上大坪數規劃。

不過，李文造指出，都更案一開始整合進度都很快，進入中後段就愈來愈慢，尤其「國際名園都更案」還是有不同意戶，因此全案最後是否能順利全數整合到住戶100%同意，還未定，不過他會以誠意與住戶溝通，若一切順利進行，最快2025年有機會申請建照，並在拿到建照後推出新案。

都更 長虹

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