海上風電運維大不易 台電「海軍」乘風破浪甘苦談

台灣力拚發展離岸風電，二期工程預計2025年發電，年供10億度綠電。隨勞動節將至，台電今天分享，施工運維人員時而得身負近10公斤裝備，力抗暈船、失溫等挑戰，乘風破浪只為讓海風吹出綠電。

有別於平時穿梭城市鄉間，當「蜘蛛人」爬電塔、「忍者龜」下地道，守護電力的台電人員身影，因應台灣綠能發展從陸地走向海洋，發展離岸風力發電，台電迎來過往從沒遇過的「海事工程」大挑戰。

台電指出，台灣海峽被評為世界級海上風電發展場域，近年台灣積極利用優勢發展離岸風電，如今已有200座離岸風機坐落台灣外海，可年供120萬戶家庭用電。

台電除離岸一期21部風機已於2021年商轉發電，年發電量達3.6億度，現正積極開展二期工程，將再設31部風機，預計2025年發電，年供10億度綠電。在這其中，關鍵是背後數十位帶領施工團隊投入任務的海上健兒。

台電表示，東北季風是絕佳風場，因而對施工運維帶來挑戰，其中「風速」及「浪高」可說是2大魔王，造就每年僅有4至10月為期半年的黃金施工運維期，但例行運維、突發處理等工作，有時一刻也不能等，乘風破浪就必須成為日常。

海上風電工作不是坐豪華郵輪出遊，負責台電離岸風電工程管理的再生能源處海域風電廠經理徐文科說，在還沒有專業海事工作船的過渡時期，曾搭漁船、海釣船出海。

有別過往習慣在陸地作戰的台電「陸軍」，光坐船來回位於彰化芳苑外海的離岸一期所在點就要5小時航程，再有大風「加持」，一開始幾乎全船人員都因暈船到處嘔吐。

徐文科回憶，現在彷彿還聞得到瀰漫船艙的嘔吐物，甚至也曾因風雨交加身體瀕臨失溫狀態。

同時參與台電離岸一、二期工程的再生處技術專員洪倉閔說，近期出海主要針對風機的發電機、葉片旋翼系統及塔架等進行定檢保養工作，光要穿上身的安全帽鞋、防墜裝置、救生衣及隨身工具等裝備，即重達近10公斤。

除了負重，因海上天氣瞬息萬變，時常出航前風平浪靜，抵達時卻波濤洶湧，要在大風大浪順利上下風機平台也不是件容易事，動輒費時超過1小時，稍有不慎都可能墜落或被船撞到，而登塔後還有超過60公尺高的風機等著，洪倉閔曾一天工作爬了7座風機塔，甚至在平台上直擊落雷就打在身旁海面上。

台電指出，2020年疫情襲擊全球，連帶影響離岸一期工程，為加緊腳步，台電更首度從國外引進設有動態補償舷梯（Gangway）的施工船，讓人員即便在冬季惡劣海象情況下，仍可安全登上風機塔架。

身為台電第一位透過動態補償舷梯登上離岸風機塔架的員工蘇明鈺，即使過往曾有海軍經歷，回想當時仍大嘆驚險；他說，動態補償舷梯雖平穩，但若遇突來大浪，或時間稍有差池，生命可能就沒第2次機會。

洪倉閔說，出海施工有時一待就是半個月以上，即使下班休息只能回到船上，以海為家，更得調適高強度工作後與家人朋友分離的孤寂感和心理壓力。徐文科則說，疫情最嚴重時因管控船舶人員，人員曾數月受困船上，確實是一大考驗，但他樂觀以對，甚至把出海工作，當作疫情間的「偽出國」。