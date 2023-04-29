快訊

淡大交換生誤食老鼠藥中毒 北醫曝最新病況：患者自述與小吃無關

鼓鼓曝接吻照宣布十年戀 大元卻傻眼喊「滿頭問號」

新型態詐騙警察也沒見過！偽造繳費通知 「後半段超傻眼」苦主被盜刷1萬

海上風電運維大不易 台電「海軍」乘風破浪甘苦談

中央社／ 台北29日電

台灣力拚發展離岸風電，二期工程預計2025年發電，年供10億度綠電。隨勞動節將至，台電今天分享，施工運維人員時而得身負近10公斤裝備，力抗暈船、失溫等挑戰，乘風破浪只為讓海風吹出綠電。

有別於平時穿梭城市鄉間，當「蜘蛛人」爬電塔、「忍者龜」下地道，守護電力的台電人員身影，因應台灣綠能發展從陸地走向海洋，發展離岸風力發電，台電迎來過往從沒遇過的「海事工程」大挑戰。

台電指出，台灣海峽被評為世界級海上風電發展場域，近年台灣積極利用優勢發展離岸風電，如今已有200座離岸風機坐落台灣外海，可年供120萬戶家庭用電。

台電除離岸一期21部風機已於2021年商轉發電，年發電量達3.6億度，現正積極開展二期工程，將再設31部風機，預計2025年發電，年供10億度綠電。在這其中，關鍵是背後數十位帶領施工團隊投入任務的海上健兒。

台電表示，東北季風是絕佳風場，因而對施工運維帶來挑戰，其中「風速」及「浪高」可說是2大魔王，造就每年僅有4至10月為期半年的黃金施工運維期，但例行運維、突發處理等工作，有時一刻也不能等，乘風破浪就必須成為日常。

海上風電工作不是坐豪華郵輪出遊，負責台電離岸風電工程管理的再生能源處海域風電廠經理徐文科說，在還沒有專業海事工作船的過渡時期，曾搭漁船、海釣船出海。

有別過往習慣在陸地作戰的台電「陸軍」，光坐船來回位於彰化芳苑外海的離岸一期所在點就要5小時航程，再有大風「加持」，一開始幾乎全船人員都因暈船到處嘔吐。

徐文科回憶，現在彷彿還聞得到瀰漫船艙的嘔吐物，甚至也曾因風雨交加身體瀕臨失溫狀態。

同時參與台電離岸一、二期工程的再生處技術專員洪倉閔說，近期出海主要針對風機的發電機、葉片旋翼系統及塔架等進行定檢保養工作，光要穿上身的安全帽鞋、防墜裝置、救生衣及隨身工具等裝備，即重達近10公斤。

除了負重，因海上天氣瞬息萬變，時常出航前風平浪靜，抵達時卻波濤洶湧，要在大風大浪順利上下風機平台也不是件容易事，動輒費時超過1小時，稍有不慎都可能墜落或被船撞到，而登塔後還有超過60公尺高的風機等著，洪倉閔曾一天工作爬了7座風機塔，甚至在平台上直擊落雷就打在身旁海面上。

台電指出，2020年疫情襲擊全球，連帶影響離岸一期工程，為加緊腳步，台電更首度從國外引進設有動態補償舷梯（Gangway）的施工船，讓人員即便在冬季惡劣海象情況下，仍可安全登上風機塔架。

身為台電第一位透過動態補償舷梯登上離岸風機塔架的員工蘇明鈺，即使過往曾有海軍經歷，回想當時仍大嘆驚險；他說，動態補償舷梯雖平穩，但若遇突來大浪，或時間稍有差池，生命可能就沒第2次機會。

洪倉閔說，出海施工有時一待就是半個月以上，即使下班休息只能回到船上，以海為家，更得調適高強度工作後與家人朋友分離的孤寂感和心理壓力。徐文科則說，疫情最嚴重時因管控船舶人員，人員曾數月受困船上，確實是一大考驗，但他樂觀以對，甚至把出海工作，當作疫情間的「偽出國」。

台電 離岸風電 疫情

延伸閱讀

英酒吧廁所驚見海軍「最新核潛艦」敏感文件 軍方急調查

中和高壓電塔地下化卻未拆除基座 台電：已提出申請計畫

形象重創！台電經理收廠商回扣貪汙起訴 台電說話了

為貪455萬元罔顧用電安全 台電高雄值班經理貪汙起訴

相關新聞

影／張國煒批不重視觀光 王國材：希望努力能被看見

星宇航空董事長張國煒日前批台灣不夠重視觀光，交通部長王國材上午出席「遊台灣金福氣- Taiwan the Lucky L...

中市2社宅今年完工 東區東勢子社宅預計明年中完工

台中市積極興建社會住宅，落實居住正義，其中，位於東區力行國小對面的東勢子好宅結構體已完成，規劃100戶，今日舉辦上梁，全...

鹿港史上最大案 富旺2,671坪打造歐洲貴族莊園

彰化近年重大企業投資不斷，如南亞大手筆砸57億元，在彰濱購地擴廠；富邦MOMO也斥資逾13億元，在和美籌設中部物流中心。...

忠泰樂生活插旗大直 建商跨足商場能尬贏傳統百貨？

忠泰集團投資商場「NOKE忠泰樂生活」插旗台北市大直，4月29日起試營運。建商跨足百貨商場案例再添一樁，業者表示，傳統百貨業者在招商上有豐富資源，但建商自營商場，卻有一個得天獨厚的優勢是傳統百貨業者比不上的，未來投入開商場的建商只會愈來愈多。

張國煒：星宇計畫引進全貨機

星宇航空董事長張國煒表示，星宇將引進十八架空中巴士A350型客機，目前已有三架，希望最後一架可於二○二六至二○二七年交機...

自住客出手 房市4月交易回溫

房仲業者公布最新4月店頭成交統計數字， 4月交易量較3月成長約1%~2.7%左右，除了南二都成交量較前月略減1%~5%外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦