鹿港史上最大案 富旺2,671坪打造歐洲貴族莊園
彰化近年重大企業投資不斷，如南亞大手筆砸57億元，在彰濱購地擴廠；富邦MOMO也斥資逾13億元，在和美籌設中部物流中心。看好房市需求，富旺國際在鹿港推出大型建案「艾美莊園」，總銷34億元創鹿港史上最大推案。
艾美莊園位於鹿港鹿和路，基地2,671坪，規劃地上9層、地下2層，2-4房19-55坪，預計年底動工，2027年完工。
富旺建設總經理林宗毅表示，此次鹿港造鎮案，不論外觀、規模，公設在地方都是創舉。
其中，公設採全齡設計，包括百米慢跑道、高爾夫球練習場、健身房、戶外遊戲區、宴會廳、輕食餐廳、空中瑜珈會館、廚藝教室、兒童沙坑、閱覽室、KTV室、娛樂室等，都是當地不曾見過的尺度與規格。
另外在建築外觀部分，目前鹿港多是小型開發商推案，或是透天別墅案，這次富旺集結台中名宅團隊，以歐洲貴族莊園風格設計，打造新古典穹頂建築，力求創造動靜皆宜兼具美感的生活場域。
個案預計6月公開，業者表示，已有不少鹿港在地客有興趣，也有不少彰化市、和美、以及台中地區客戶來看房。
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