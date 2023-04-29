鹿港史上最大案 富旺2,671坪打造歐洲貴族莊園

忠泰集團投資商場「NOKE忠泰樂生活」插旗台北市大直，4月29日起試營運。建商跨足百貨商場案例再添一樁，業者表示，傳統百貨業者在招商上有豐富資源，但建商自營商場，卻有一個得天獨厚的優勢是傳統百貨業者比不上的，未來投入開商場的建商只會愈來愈多。

2023-04-29 09:00