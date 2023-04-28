台塑化董座陳寶郎：今年仍需保守看待

去年以來主要經濟體為了抑制通膨而加速升息步調，從而導致生產活動及消費需求放緩，加上烏俄戰爭及中美關係惡化等不確定因素影響，台塑化（6505）董座陳寶郎表示，延續去年下半年急轉直下的市場行情，今年經營環境恐仍需保守看待。

陳寶郎指出，主要預測機構大多保守悲觀看待今年經濟前景，如摩根士丹利即以一句「黎明前更加黑暗（EvenDarkerBeforetheDawn）」，揭示其對經濟前景的憂慮，考量台塑化獲利結構與全球經濟活動屬緊密連結，未來我們將持續關注市場供需情形，並以此調整產銷計畫及營運方針，以最謹慎的態度面對未知的挑戰。

另一方面，伴隨歐盟碳關稅政策上路倒數，各國對永續議題的關注程度正逐步攀升，國內也已於112年1月完成氣候變遷因應法修法，未來將以139年淨零排放為目標，並分階段徵收碳費。

對此，陳寶郎表示，台塑化已系統化建構永續策略，將以綠色工廠、綠色能源及綠色創新三大主軸為基礎，在提升現有產品生產效率的同時，加速投入數位轉型、AI應用、潔淨能源及去碳技術等領域的開發，期待能藉由掌握永續趨勢，提升公司因應外在風險的韌性，並開創多元化收入。

對於今年的營業銷售目標，陳寶郎表示，油品部分，預計銷售汽油5,499千公秉、柴油10,544千公秉。於銷售策略上，國內市場將持續藉由會員回饋活動鞏固現有客群，並透過電視、廣播、網路、體育賽事等多元行銷管道，進一步拓展新客源，於海外則將擴大與油商及貿易商合作，提升海外油品銷售量。

至於石化產品部分，預計銷售乙烯2,547千噸、丙烯2,186千噸、丁二烯358千噸，生產上維持以工廠穩定運轉為目標，產品將配合下游廠生產計畫供料，外銷則視市場行情，於有利時安排出口；公用流體部分配合製程需求，以穩定供應廠區電力及蒸汽為目標。