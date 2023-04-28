台塑董座林健男：預期今年石化景氣可望自谷底反彈

台塑（1301）今（28）日上傳今（112）年股東會開會資料。董事長林健男表示，由於各國CPI似已觸頂，能源、原物料及海運物流費用等價格走跌，各國央行升息速度放緩，消費者信心可望恢復，帶動石化產品需求增加，加上中國大陸二十大會議後，如能持續推動刺激經濟政策，將有助提升石化產品需求，因此預期今年石化景氣可望自谷底反彈。

針對經營目標及今後展望，林健男指出，雖然俄烏戰火未歇，且全球多數央行維持高利率，加深經濟下行風險。不過，近期歐美高通膨似已觸頂，能源、海運物流費用、房地產及租金等價格下跌，主要央行預期通膨逐季降低，升息速度放緩，金融緊縮壓力不致持續升高。

加上中國大陸解封將帶動需求成長，經濟景氣可望自谷底反彈，加上二十大會議後，如能持續推動刺激經濟政策，並緩解房市金融危機，將有助提升石化產品需求，縮短庫存調整期，並對全球經濟與石化景氣帶來正面的作用。因此，預期112年石化景氣可望自谷底反彈。

林健男坦言，國際市場仍充滿不確定因素，何時恢復穩定成長，端視俄烏戰爭何時結束、疫情後續發展及各國防疫政策的調整、各國升息及通膨降溫速度，以及地緣政治風險對原物料價格影響，且石化產品新增產能陸續投產，市場競爭激烈，今年營運仍充滿嚴厲的挑戰。

為求永續經營，將景氣波動對營運影響降到最低，在生產管理面，嚴控資本支出，降低原物料及成品庫存，並深入檢討石化廠各項安全管理規定，持續推動各廠製程設備總體檢、汰換老舊設備管線，及落實執行SOP、MOC及PHA等作業，消除安全隱患，讓工廠在零事故下維持穩定生產；在銷售管理面，除以差別化與高品質產品及快速服務，贏得客戶信任外，加速推動數位轉型，運用AI技術進行產銷優化，並透過遠距行銷，積極拓展新客戶及新市場，以提升競爭力。

林健男表示，將持續深化AI發展及研究開發，加強產學研合作，尋求前瞻性技術移轉或合作開發，為未來公司發展方向擘劃新藍圖，並仿效鞋材成功開發經驗，攜手原料供應商、製造廠及品牌客戶等上下游供應鏈，透過策略結盟方式，提升技術及開發新產品、新用途，以提升附加價值，並申請專利確保市場獨占性，共享未來成長收益。

面對全球低碳轉型浪潮，及後疫情時代健康醫療、科技革新與新經濟發展趨勢，致力研發全回收塑膠、抗沾黏複合膠粒、生物可分解及綠色塑膠等環境友善及醫療級產品，加速產品轉型，創造多元價值，並持續推動循環經濟與節能減碳等轉型策略，加強對氣候變遷之風險控管，攜手上下游供應鏈推動ESG轉型，朝2050年碳中和邁進。

林健男期盼，藉由創新應變的經營策略，強化公司經營韌性，為迎接下一波的石化榮景做好萬全準備，俾於不景氣的時代仍能突破困境，維持穩定獲利。