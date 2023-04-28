快訊

影／土城當舖槍擊幕後主嫌「鯨魚」回台 今晚押送新北刑大偵訊

台塑董座林健男：預期今年石化景氣可望自谷底反彈

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台塑（1301）今（28）日上傳今（112）年股東會開會資料。董事長林健男表示，由於各國CPI似已觸頂，能源、原物料及海運物流費用等價格走跌，各國央行升息速度放緩，消費者信心可望恢復，帶動石化產品需求增加，加上中國大陸二十大會議後，如能持續推動刺激經濟政策，將有助提升石化產品需求，因此預期今年石化景氣可望自谷底反彈。

針對經營目標及今後展望，林健男指出，雖然俄烏戰火未歇，且全球多數央行維持高利率，加深經濟下行風險。不過，近期歐美高通膨似已觸頂，能源、海運物流費用、房地產及租金等價格下跌，主要央行預期通膨逐季降低，升息速度放緩，金融緊縮壓力不致持續升高。

加上中國大陸解封將帶動需求成長，經濟景氣可望自谷底反彈，加上二十大會議後，如能持續推動刺激經濟政策，並緩解房市金融危機，將有助提升石化產品需求，縮短庫存調整期，並對全球經濟與石化景氣帶來正面的作用。因此，預期112年石化景氣可望自谷底反彈。

林健男坦言，國際市場仍充滿不確定因素，何時恢復穩定成長，端視俄烏戰爭何時結束、疫情後續發展及各國防疫政策的調整、各國升息及通膨降溫速度，以及地緣政治風險對原物料價格影響，且石化產品新增產能陸續投產，市場競爭激烈，今年營運仍充滿嚴厲的挑戰。

為求永續經營，將景氣波動對營運影響降到最低，在生產管理面，嚴控資本支出，降低原物料及成品庫存，並深入檢討石化廠各項安全管理規定，持續推動各廠製程設備總體檢、汰換老舊設備管線，及落實執行SOP、MOC及PHA等作業，消除安全隱患，讓工廠在零事故下維持穩定生產；在銷售管理面，除以差別化與高品質產品及快速服務，贏得客戶信任外，加速推動數位轉型，運用AI技術進行產銷優化，並透過遠距行銷，積極拓展新客戶及新市場，以提升競爭力。

林健男表示，將持續深化AI發展及研究開發，加強產學研合作，尋求前瞻性技術移轉或合作開發，為未來公司發展方向擘劃新藍圖，並仿效鞋材成功開發經驗，攜手原料供應商、製造廠及品牌客戶等上下游供應鏈，透過策略結盟方式，提升技術及開發新產品、新用途，以提升附加價值，並申請專利確保市場獨占性，共享未來成長收益。

面對全球低碳轉型浪潮，及後疫情時代健康醫療、科技革新與新經濟發展趨勢，致力研發全回收塑膠、抗沾黏複合膠粒、生物可分解及綠色塑膠等環境友善及醫療級產品，加速產品轉型，創造多元價值，並持續推動循環經濟與節能減碳等轉型策略，加強對氣候變遷之風險控管，攜手上下游供應鏈推動ESG轉型，朝2050年碳中和邁進。

林健男期盼，藉由創新應變的經營策略，強化公司經營韌性，為迎接下一波的石化榮景做好萬全準備，俾於不景氣的時代仍能突破困境，維持穩定獲利。

景氣 通膨 升息

延伸閱讀

獨家：立陶宛總統質疑中國調解俄烏戰爭立場

貨櫃長約價報喜 海運穩了

影／獨派闖中正紀念堂朝銅像開槍！ 陳建仁：盡快完成轉型正義

澤倫斯基與習近平在俄烏戰後首度通話 俄外交部發言人回應

相關新聞

星宇布局北美六至七個航點 未來也計畫引進全貨機

星宇航空（2646）董事長張國煒表示，星宇共將引進18架空中巴士A350型客機，目前已有三架，希望最後一架可於2026至...

張國煒批不夠重視觀光 觀光局千字文再說明 邀人氣網紅搭星宇首航台北

星宇航空董事長張國煒昨天指出各國積極發展觀光，批評台灣不夠重視觀光，發展速度慢，國家要趕快想辦法，否則落後星國太多。交通...

本益比最低的網通雙雄 合勤控單季獲利突出

台股進入四月底後明顯操作難度增加，漲多的公司陸續要被財報驗證，特別是五月開始財報要陸續公布，醜媳婦陸續要見公婆，所以之前漲多的公司...

金酒勞動節千人聯誼 陳福海掛保證不干涉金酒事務

再過兩天就是五一勞動節，金門最大公營企業～金門酒廠實業股份有限公司今天提前在金門國家公園舉辦烤肉聯誼活動，會中還頒獎表揚...

張國煒轟第三航廈進度落後 桃機公司再回應

星宇航空董事長張國煒近日批評桃園機場第三航廈建設進度落後新加坡，更因營運分配方式槓上交通部。桃園機場公司今回應指出，現正...

張國煒砲轟桃機第三航廈規劃 王國材：他愛講話我不在意

星宇航空董事長張國煒26日於首航洛杉磯班機開炮指出，桃園機場第三航廈分配不該採「一航廈一聯盟」。交通部長王國材今天上午表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦