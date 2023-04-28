富邦媒第1季每股純益為4.07元 創歷史同期新高

電商龍頭富邦媒（8454）28日公告今年第1季財報，稅後純益為8.88億元，年增7.6%，每股純益（EPS）4.07元，營收、獲利和EPS皆創下歷史同期新高。富邦媒表示，即便在總體環境不確定性仍高的情況下，消費信心轉趨保守，加上面臨去年同期高基期影響，營收為251.2億元，仍較去年同期年增9.5%。

富邦媒台灣線上零售業龍頭富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄。其中營收占比最大的momo購物網今年第1季營運，再創單季歷史同期最佳表現，年增11.3%。

momo會員黏著度也持續提升，總交易訂單數量、平均訂單金額、每位消費者平均購買頻率皆較去年同期成長。第1季營運亮點，除了受惠於農曆春節的置辦商機之外，在解封議題發酵下，無論是疫後旅遊商機，亦或美妝、塑身及保健採買需求也有不錯的銷售表現。

而momo造節活動也展現實力，包括電商第一季強檔購物大節「38女王節」，及專為品牌量身打造的「超級品牌日」皆為營運注入成長動能。

迎向2050全球淨零碳排目標，momo加速邁向環境永續的步伐，今年第一季「momo電動三輪車」上路，除電動車的環保特性，更具備較傳統機車車廂大3倍的容積，有效減少往返載運的趟次並增加載運效能，為momo短鏈綠色物流再添助力。

富邦媒將於5月19日召開蔡明忠擔任董事長後首場股東會。蔡明忠在年報中提到，「挑戰」為年度營運的關鍵代表詞，在努力之下，去年全年營收創下1,034億元，年增17%，稅後純益約34億元，成功挑戰突破千億元的營收目標。

未來富邦媒將以「拓展與建構mo幣服務生態圈」為目標，從串聯集團服務出發，要加速生態圈走向經濟規模化。

有電商人士指出，富邦媒不是最快崛起的電商，卻是收成最快的，若加上集團旗下銀行、傳統有線電視凱擘、電信 電視購物，會員數可能比兩大超商還多，跨出生態圈目的就是「數據為王」。