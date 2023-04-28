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寬心園紅藜松露杏鮑粽開始預購 今年目標銷量成長10%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
寬心園推出「感恩媽咪，送上最溫馨用餐體驗」的限定套餐。記者宋健生/攝影
寬心園推出「感恩媽咪，送上最溫馨用餐體驗」的限定套餐。記者宋健生/攝影

端午節快到了，國內蔬食領導品牌「寬心園」宣布，旗下最受歡迎的「紅藜松露杏鮑粽」開始接受預購。由於防疫措施放寬，今年的伴手禮需求量和預算皆有提高，預估今年的銷量將增長10%，成功搭上這波疫情趨緩後的消費商機。

另外，針對母親節家庭聚餐，寬心園也特別推出「感恩媽咪，送上最溫馨用餐體驗」的限定套餐。

套餐包含精選的手作私房三品、義式油醋天貝沙拉、寬心款待燉湯、松露猴菇彩鮮蔬、桃膠銀耳燉雪燕等多道菜品，搭配精力蔬果汁。主菜為奶蛋素，但如需全素可提前告知更換。

端午節吃粽子是傳統習俗，隨著人們越來越注重健康和美味，寬心園自2007年開始研發松露杏鮑粽，因其豐富且健康的餡料、清香而綿密的風味，深受消費者喜愛，並在老客戶中建立了良好口碑，許多企業老闆更選擇把它當作端午節的禮品，贈送給客戶、親友。

自2016年開始，寬心園的廚師們特別在粽米中添加了近年非常熱門的超級食物「紅藜」，讓口感軟Q綿密的粽米多了紅藜的營養價值。

2016年在媒體舉辦的粽子評比中獲得評審老師的讚賞，一舉摘下冠軍殊榮。2019年，又獲得第九屆海峽兩岸美食文化交流論壇所頒發的十大伴手禮獎項，成為素粽的代表品牌。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，很多人過端午節一定要回家吃媽媽親手包的粽子，可是上市已經16年的寬心園松露杏鮑粽，不但擄獲很多阿公阿媽的心，還有一些老客人每年都要回來訂購松露杏鮑粽，因為對他們來說，紅藜松露杏鮑粽不只是端午節的應景食品，也是他們與家人共同的美味記憶。

由寬心園主廚親自監製的紅藜松露杏鮑粽，結合南部粽與北部粽做法，也就是先用義大利白松露油，與添加了紅藜的長糯米拌炒出香氣，包入事先滷過的香菇、栗子、雪蓮子、枸杞等餡料後，以大火蒸30分鐘，放涼後急速冷凍以保留粽米的香氣及風味，每顆粽子均需經過外觀、大小、重量的嚴格品檢才能入庫。

寬心園紅藜松露杏鮑粽即日起開始預購，一盒6入原價980元，5月14日前預購可享早鳥價現金81折優惠(799元/盒)，一次購買二盒只要1560(平均780元/盒)最低價優惠，使用信用卡/寬心卡85折(833元)的折扣優惠。

寬心園紅藜松露杏鮑粽開始預購，今年目標銷量成長10%。寬心園提供
寬心園紅藜松露杏鮑粽開始預購，今年目標銷量成長10%。寬心園提供

端午節 粽子

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