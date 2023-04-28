永慶房產集團宣布平均加薪6% 招募五千人擴大服務版圖

51勞動節前，永慶房產集團今（28）日宣布，為總部行政人員加薪，此次平均調幅高達6%，也是連續第六年調薪；永慶房產集團董事長孫慶餘表示，將在7月1日起，依績效表現為總部行政人員調薪，平均調幅6%！

孫慶餘指出，近年國內外經濟，受通膨影響，面臨嚴峻挑戰，但同仁經營績效、表現持續領先同業，為感謝行政同仁的努力，特別選在宣揚重視勞工權益的勞動節前宣布加薪。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋持續穩健成長，故今年提早宣布總部行政人員平均加薪6%，2023年更會持續擴大服務版圖，集團預計擴大徵才5,000人；除了總部行政人員加薪之外，永慶房屋2023年初也擴大對第一線經紀人的保障，提供前12個月每月5萬元、首年60萬的保障，超越台灣年薪中位數的50.6萬元。

塗振宏指出，永慶房屋重視人才培育，希望透過首年的收入保障，讓剛入行的產業新鮮人能在入職第一年、無經濟壓力的專心吸收房地產專業，為未來打下根基。據永慶房屋內部調查顯示，在永慶任職一年以上的經紀人平均月收入高達近9萬元。

為了完成同仁買房的願望，除了底薪和業績獎金之外，永慶房屋還加碼提供第一線經紀人每人每年最高250萬元的「幸福成家基金」，打破傳統「資歷越長獎金越高」或「職級越高獎金越多」的職場潛規則。

塗振宏分享，2022年集團總共發出1.5億元的「幸福成家基金」，且據永慶房屋內部統計，集團30歲以下買房的員工比例高達46%，因永慶房屋相信「有幸福的員工，才有滿意的顧客」，員工是企業最重要的資源，接下來永慶房屋會持續提供所有員工穩定、「薪」安心也安的幸福職場。