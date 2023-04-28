嘉裕複合選物餐飲店 勺日百貨首店4/29正式開幕

裕隆集團各事業體持續推動多品牌策略與跨領域策略合作，裕隆城的開業更是集團自有品牌發展的有利後盾。

裕隆集團指出，旗下嘉裕持續推動成衣事業策略轉型佈局，透過跨界創新與資產活化將時裝產業結合時尚品味與生活，兩年前開始跨出服裝品牌的新嘗試，投入餐飲業，推出勺日新餐飲風格品牌，第一家店開在Carnival復興旗艦店旁，以複合店型態將時裝時尚品味帶入生活風格；延續勺日咖啡以韓系奶茶色咖啡廳以自然色調，嘉裕今年投入第二家分店勺日樂生活店，入主最新開幕的商場NOKE忠泰樂生活，延續一店的自然系色調，以餐飲70%服飾30%的全品牌店型，透過勺日選物帶入Carnival light職場女性衣著與Carnival休閒男裝、Half Me台灣製不簡單服著、保養品牌faceo，以及風格選物。後續，嘉裕也預計在今年在台北東區全新商場投入第三家展店。

此外，裕隆城打造新北市最大複合式商場，引進誠品微城巿旗艦店與威秀影城，其中，五樓商場由裕隆自行規劃招商，規劃以聚落中心為目標，台元新事業也會推出全新餐飲品牌TOK 盡興時光餐飲策展品牌，並引進旗下四大品牌嘉裕西服、ZMO、YUEN自創牛仔品牌同步進駐。

裕隆集團董事長嚴陳莉蓮多角化、多品牌的複合式發展策略明確，汽車多角化，與多元品牌之外，裕隆集團藉由集團整合的力量把觸角進一步伸展到與消費者更密切相關的生活產業，裕隆集團已經從汽車生產、銷售、金融、維修服務等等，進一步跨出汽車相關產業，餐飲與服飾的各種品牌加入多元化策略範圍之內，裕隆城的成立更進一步催化集團多元事業發展腳步。

裕隆公司表示，位於大直「NOKE忠泰樂生活」的首間分店將於4/29正式對外營運，首日除了雙層奶茶色下午茶套組限定雙周嚐鮮與跑咖界指定的似顏繪插畫家快樂林駐點以咖啡會友外，還將販售由台北不只是花店的Museum of Flowers打造的勺日限定色奶茶款穿搭花袋，傳達最美奶茶色咖啡廳不只好吃的生活樣貌；融合於商場純白色清新優美的建築，勺日這次與日作空間以引進戶外陽光的「清透美學」鋪陳出日夜皆美的氛圍。勺日在生日、展店與母親節三喜臨門下也祭出無三不成禮的優惠活動，除了4/29-4/30首兩日新品「黑糖蓬鬆奶蓋拿鐵」享第二杯半價，4/29~5/31加碼推出身份證對對樂活動，凡身份證末三碼含勺日生日密碼「4、2、8」任一碼者，即享單人消費滿280元再打9折，即日起至5/7也有百年茶農品牌百二歲的日月潭紅茶紅玉巴斯克7吋蛋糕母親節好禮預購，雙店皆可取貨，邀請消費者體驗「日好生活」升級為「樂生活」後更多有趣的瞬間。