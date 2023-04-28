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聯邦快遞參展跨境電商博覽會 助中小企業賣向全球

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
聯邦快遞於4月26日舉辦跨境物流策略講座，介紹各項專為電商客戶打造的數位化運輸工具。聯邦快遞提供
聯邦快遞於4月26日舉辦跨境物流策略講座，介紹各項專為電商客戶打造的數位化運輸工具。聯邦快遞提供

FedEx Corp.旗下附屬公司兼全球最具規模快遞運輸公司之一的聯邦快遞，再次參展由台北市進出口商業同業公會（IEAT）主辦的「2023台灣跨境電商博覽會」。在今年的展區上，聯邦快遞更以企業50週年為主題佈置，向跨境電商展示一系列電子商務物流解決方案。

IEAT舉辦的第四屆「台灣跨境電商博覽會」，以「有求必IN」為主題，集結四大展區、八大類服務廠商，協助不同規模與產業在數位模式中找到電商操作路徑與模組，博覽會安排電子商務平台、專業代運營商、行銷科技工具、開店平台等專業服務商，透過資源洽談及面對面諮詢，協助所有參加者快速做好轉型、升級電商的各項準備。

目標成為電商最佳物流夥伴的聯邦快遞，除了布置展區外，也於4月26日在IEAT會議中心（台北市松江路350號）舉辦跨境物流策略講座，從服務及技術面出發，介紹各項專為電商客戶打造的數位化運輸工具，幫助台灣的中小企業在變動的環境掌握全球跨境電商商機。與聯邦快遞合作搶進國際市場的「紙可拍」林秋吉執行長，也蒞臨講座分享成功經驗，提供中小企業可借鏡的發展藍圖。

在今年的展區上，聯邦快遞更將以企業50週年為主題佈置，展示旗下的電子商務解決方案，並將安排專家團隊解答中小企業，就電商產業的最新趨勢和最佳實踐提供指導。

為了幫助台灣的企業更快進入國際市場，聯邦快遞也不斷的優化及更新旗下的物流服務選項。在亞太、中東和非洲地區推出的FedEx國際電商逸服務（FedEx International Connect Plus），便是專為電子商務而設的國際託運服務，以實惠的價格和具競爭力的運送速度，確保貨件在一至五個工作天送達。FedEx國際電商逸服務更能搭配使用FedEx Delivery Manager®，讓客戶彈性更改運送選項，也讓企業更能輕鬆方便地檢視和管理線上訂單。

更多關於聯邦快遞的電子商務物流解決方案，請瀏覽：https://www.fedex.com/zh-tw/shipping/industry-solutions/ecommerce.html

跨境電商 電子商務

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