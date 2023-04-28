快訊

當舖槍擊案幕後主嫌「鯨魚」落網 機場上銬畫面曝光

道歉文來了 澎湖打人事件比「YA」女子還原事發經過

第三航廈遭批建設太慢 機場公司今透露完工時間

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

星宇航空董事長張國煒批評桃園機場建設速度緩慢，引發討論，對此，機場公司今（28）日回應，第三航廈是近年交通建設上最大的國家重大建設，其規模龐鉅、涉及專業眾多、界面複雜主體航廈工程已於110年動工，並持續積極趕辦中，預計分階段完成北登機廊廳、航廈主體及南登機廊廳，全部於2026年完工。

機場公司指出，鑒於近年新冠肺炎疫情對於整體航空產業產生巨大改變，在疫後國家政策主軸為促進國籍航空航網發展，以及桃園機場轉機旅客量，國籍航空佔比已達九成，機場公司現正針對航廈安排規劃進行全盤檢討。

此外，針對第三航廈營運安排，機場公司指出，已針對機場運量、旅客特性、航線航網等因素，公平地與各國籍航空公司代表召會研商，兼顧旅客權益與便利性，以及國籍航空公司與桃園機場營運效益及未來發展。目前以「國籍航空優先並依航線分配」方案進行第三航廈營運分配規劃，針對有轉機接飛需求之相關航線，集中於同一航廈，力求縮短旅客步行動線，提升航廈運轉效率，同時就第三航廈營運區域與相對應費率研擬定價，後續將再與各國籍航空業者整體溝通。

機場公司說，航廈營運分配所涉層面多元，須將運量、旅客特性、機場發展目標、國家政策等納入考量，每個機場亦需考慮自己的發展目標及特性，有採以聯盟分配方式，也有以航線分配之方式，國際間如法國戴高樂、馬來西亞吉隆坡等機場即採後者。機場公司綜合考量整體營運效益，與國籍業者共同將國際航空市場做大，達成桃園機場成為東亞樞紐機場目標。

最後，機場公司強調，桃園機場第三航廈是近年交通建設上最大的國家重大建設，其規模龐鉅、涉及專業眾多、界面複雜，其建築設計亦藉由國際競圖評選作業形塑國門意象。自機場公司積極執行以來，適逢國內工程推案量持續擴大、營造業市場出現缺工、缺料狀況，經機場公司克服困難，主體航廈工程已於2021年動工，並持續積極趕辦中，預計分階段完成北登機廊廳、航廈主體及南登機廊廳，全部於2026年完工。

桃園機場 航線 轉機

延伸閱讀

張國煒批「一航廈一聯盟」不合理 王國材回應了

旅美20年 丫丫、樂樂搭專機回中國 落地先領「新鮮竹子」

張國煒批台灣落後新加坡 侯友宜：台灣真的要急起直追

張國煒批台灣機場建設落後

相關新聞

星宇布局北美六至七個航點 未來也計畫引進全貨機

星宇航空（2646）董事長張國煒表示，星宇共將引進18架空中巴士A350型客機，目前已有三架，希望最後一架可於2026至...

張國煒批不夠重視觀光 觀光局千字文再說明 邀人氣網紅搭星宇首航台北

星宇航空董事長張國煒昨天指出各國積極發展觀光，批評台灣不夠重視觀光，發展速度慢，國家要趕快想辦法，否則落後星國太多。交通...

本益比最低的網通雙雄 合勤控單季獲利突出

台股進入四月底後明顯操作難度增加，漲多的公司陸續要被財報驗證，特別是五月開始財報要陸續公布，醜媳婦陸續要見公婆，所以之前漲多的公司...

張國煒批「一航廈一聯盟」不合理 王國材回應了

星宇航空（2646）董事長張國煒昨執飛星宇首航洛杉磯，在機上受訪時批評桃園機場建設速度緩慢，第三航廈分配不該採「一航廈一...

台泥首入台灣公司治理評鑑前5% 永續發展指標獲滿分

證交所上市櫃公司年度公司治理評鑑出爐，台灣水泥（1101）首次進入前5%，也是國內大型建材製造業首例。今年1,662家公...

房產抗通膨讓4月自住買氣小回溫 但價格仍在盤整

今年第一季移轉呈現量縮，不過國內近期通膨狀況嚴峻，台幣越來越薄的預期心理下，加上去年下半年的觀望買盤仍持續回流，帶動4月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦