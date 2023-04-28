星宇布局北美六至七個航點 未來也計畫引進全貨機

星宇航空（2646）董事長張國煒表示，星宇共將引進18架空中巴士A350型客機，目前已有三架，希望最後一架可於2026至2027年交機，北美航線在洛杉磯開航後，未來六至八個月將再開闢一個新航點，航點數約會達到六至七個，歐洲線在北美航網完成布局後再予考慮，後續並計畫引進全貨機，但不會太多架。

張國煒26日親自駕駛A350客機首航美國洛杉磯，在與媒體餐敘被問及未來星宇營運規劃時說，台灣的地理位置最適合做中轉北美航線，所以北美航網對星宇很重要，在開闢洛杉磯航點後，今年底將開闢舊金山、明年中開西雅圖，後年再開闢紐約航線，美國中部的航點也在評估中，休斯頓、達拉斯都不排除。至於客運量也相當多的加拿大溫哥華，因為有航權航班限制，較無法掌控。

除了北美，歐洲是否也有考量開闢新航點，張國煒說，歐洲線的成本較高，而且競爭激烈，國際上優質的航空公司如國泰航空、新加坡航空、阿聯酋航空、卡達航空、土耳其航空都很強，加上都有航權問題，因此不急於開闢，會在第一批18架空巴A350全部完成交機後，再來考慮，現在只考量未來兩年的事情。

他說，現在飛航的航線中，還是日本與北美載客量最好，日本可以說飛一班賺一班，洛杉磯也不錯，而且暑假旺季即將來臨，樂觀看待在9月以前，載客率都可達八成，而因為A350型客機還在陸續引進中，駕駛人員須累積飛行時數，所以要等到6月洛杉磯才能每天飛一班。至於後續15架A350型客機的交機時程，張國煒表示，他們希望可以提早完成交機，但要看製造廠的時程安排，會跟空中巴士談。

華航、長榮在疫情期間因擁有不少全貨機，所以疫情期間即使客運衝擊很大，但全年仍然獲利，星宇是否也會考慮引進全貨機？對此張國煒指出，在疫情前貨運並不是很好，有的航空公司一年還虧了二、三十億元，而現在很多產品體積越做越小，貨運量未必會像過去那麼多，因此，有規畫會引進長程線的全貨機，因為A350預計2025年會推出全貨機，所以會就A350和波音777進行比較，但引進的架數不會太多，短程的區域航線貨運，還是由A321neo客機的機腹來載運。

對於油價居高不下，是否會影響星宇營運，他回應說，因為戰爭，油價自然很難回跌，不過A350型客機相當省油，對北美航線的油料成本節省很多。