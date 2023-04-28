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張國煒批不夠重視觀光 觀光局千字文再說明 邀人氣網紅搭星宇首航台北

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
星宇航空董事長張國煒昨天指出各國積極發展觀光，批評台灣不夠重視觀光，發展速度慢。本報系資料照
星宇航空董事長張國煒昨天指出各國積極發展觀光，批評台灣不夠重視觀光，發展速度慢。本報系資料照

星宇航空董事長張國煒昨天指出各國積極發展觀光，批評台灣不夠重視觀光，發展速度慢，國家要趕快想辦法，否則落後星國太多。交通部觀光局昨天除回應疫後全力衝刺國際觀光，今再度發出千字文說明，強調政府重視觀光，國境開放之際，政府將與業者持續站在同一陣線力拚台灣觀光發展。

觀光局指出，針對航空業者表示「政府不重視觀光」，對此說法表示尊重，會持續努力策進。強調政府重視觀光，擘劃中長期觀光發展藍圖，協助觀光產業走過疫情寒冬，維穩客源到開放市場，持續加速國際宣傳。

觀光局指出，隨疫情緩和，規劃「防疫踩線旅遊」、「安心旅遊」、「發行國旅券」、「特色團體旅遊」、「悠遊國旅補助」等振興作為，同時辦理「疫後觀光轉型論壇」廣邀相關部會首長、觀光產業、學界、國際友人、觀光聯盟業者參與，並研擬疫後「新常態旅遊行動方案」，以活絡產業提振觀光市場。

為衝刺國際觀光市場，觀光局說，持續透過國際旅遊展、大型活動、異業結盟、辦理講座推廣主題遊程、廣告宣傳、數位行銷及KOL網紅行銷等進行海外宣傳推廣。邀請泰國戲劇男神Pakorn Chatborirak擔任台灣觀光代言人、美國CBS電視臺艾美獎主持人Erica Olsen等國際知名人士來台踩線及拍攝影片，帶動來臺旅遊風潮，擴大吸引國際旅客來臺旅遊。

另為爭取北美客源，力邀洛杉磯3位人氣網紅搭乘星宇航空首航台北，鎖定網美熱搜、時尚、美食、潛水旅遊等疫後新玩法，體驗具代表性的景點。

觀光局說，4月24日迎來150萬入境旅客，4月有望突破單月50萬人次，顯見入境市場已穩步恢復。112年度擬妥400項國際行銷計畫，並獲行政院支持特別預算推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，將於5月1日加大力道，目標希望今年達到國際旅客來臺600萬人次目標。

觀光 疫情

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