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房產抗通膨讓4月自住買氣小回溫 但價格仍在盤整

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

今年第一季移轉呈現量縮，不過國內近期通膨狀況嚴峻，台幣越來越薄的預期心理下，加上去年下半年的觀望買盤仍持續回流，帶動4月的房市交易回溫，「房產抗通膨」的需求也陸續出現，不過整體房市仍是自用當道，呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」的盤整格局。

根據永慶房產集團統計，與3月成交量相比，台北月增6%，新北成長4%，桃園增加2%，新竹量增8%最多，台中成長2%，台南與上月持平，高雄則略減1%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，通常第二季是傳統房市交易旺季，交易量延續農曆年後的遞延買氣，會有較明顯的成長，而今年3月央行如市場預期升息半碼，民眾消費、購屋信心回穩，而房市政策面也大致底定，衝擊逐漸淡化，加上全球通膨升溫的狀況短期難改變，「房產抗通膨」的需求也陸續出現，讓今年4月整體交易量月增1%，與3月交易量相當。

信義房屋專案經理曾敬德表示，央行第五次升息就是為了抑制通膨，民眾也開始感受到物價上漲壓力，台幣越來越薄，對房市也會形成一股支撐力道，但同時間民眾也不認為房價現階段還有上漲動能，購屋時精挑細選謹慎出價，觀察短期房市就呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」。

信義房屋統計4月交易狀況，台北市4月總價2500~5000萬元的換屋型產品，交易占比出現明顯提升，應是部分屋主經歷一段時間銷售後，在價格上增加彈性，帶動交易狀況回溫；新北市則是總價1000~2000萬元產品交易熱絡，反映新北市條件較好的大樓產品，持續受雙北市生活圈購屋人的喜愛。

桃園市則是總價1000~1500萬元最熱銷，推估也是條件較佳的大樓產品交易增溫；新竹則是總價1000~2000萬元交易表現穩定；台南市總價1000~1500萬元產品交易狀況較3月增溫，高雄市場則還在消化科技廠投資不確定性的利空，交易狀況表現較悶。

房市 通膨

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