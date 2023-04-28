台商必看！資誠舉辦前進泰國研討會解析關鍵議題

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，根據PwC Taiwan的《2023臺灣企業領袖調查報告》，面對地緣政治衝突，有72%的台灣企業領袖考慮調整既有的市場規模或是擴展到新市場，也有47%的台灣企業領袖考慮重整供應鏈，來降低地緣政治風險。

周建宏進一步提到，許多台商規劃分散生產基地，把供應鏈移轉到東南亞國家，其中，泰國是熱門的選項之一。近年來，為了吸引外資投資，泰國政府實施各項投資促進策略和優惠獎勵措施，包括「泰國4.0計畫」和「生物、循環及綠色經濟」(BCG)等，這些政策利多都是台灣企業布局泰國的良機。

為協助企業掌握前進泰國相關法規與注意事項，資誠聯合會計師事務所27日舉辦「放眼東南亞 - 前進泰國研討會」，該活動由中華民國三三會青年企業家委員會及資誠新世代企業家永續會協辦，邀請泰國貿易經濟辦事處分享泰國投資促進委員會 (BOI) 的投資議題，中國信託介紹泰國投資與台商概況，以及資誠專家分享台商前進泰國稅務、投資土地、不動產等注意事項，全面解析台商布局泰國。

泰國貿易經濟辦事處副代表馬化欣(Mr. Sunh Arunrugstichai)致詞指出，2022年，泰國投資委員會(BOI)收到了1,000多個外國投資項目的申請，外資投資金額超過4,300億泰銖，比前一年增加36%。其中，台灣佔泰國外國直接投資項目中排名第四，主要集中在金屬產品、機械以及電機和電子產品領域。在投資環境方面，泰國位於東南亞且位處東協中心點，成為東南亞地區貿易和投資樞紐。泰國的勞動力人口及勞工素質方面都具有競爭力，也為勞動密集型企業提供了國內上下游完整的供應鏈發展優勢。

中國信託商業銀行資深副總經理陳景明表示，「泰國投資環境開放，隨製造業供應鏈版塊移動，產業聚落逐漸成熟，非常適合台商設立據點」。

擁有東南亞及泰國註冊會計師資格的資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務副總經理張智媛(Woranath Khemasiri )表示，泰國是台商主要投資國家，2022年台商投資金額達2.8億美元，主要產業為汽車零組件，加上近期越南面臨缺工及製造成本增加，包含電動車及電路板供應鏈在泰國持續發展，更多台商預期，泰國將是未來對外投資的重要市場。

張智媛指出，外資企業在泰國投資須注意的關鍵事項包括外資投資限制、土地法令調查及購買土地規劃、環評法規、申請BOI投資優惠策略及使用，以及集團總部之稅務規劃。其中，台商投資泰國最常誤解之處是購買土地。她指出，外資企業可擁有土地所有權而非只有使用權，不過，工業區的土地分為「IEAT(泰國工業管理局)工業區」與「非IEAT(泰國工業管理局)工業區」，兩種土地的購買方式不同，且購買土地的面積跟投資規劃要有合理性，建議台商審慎評估設廠地點，並建立整體投資規劃與時程。

張智媛指出，在開始投資的階段，部分台商對於泰國當地法規及稅務法規不甚了解。主要是台灣母公司財會人員不足，短時間之內無法建立當地財會團隊，且泰國有許多法規及憑證的語言是泰文，處理財會稅務法規將是很大的問題。尤其在泰國台商主要以出口為主，很有可能需要申請退稅，退稅會碰到國稅局來查核。建議台商尋求當地財會團隊協助，建立集團的會計稅務制度，並考量集團企業移轉訂價策略，以降低各地稽徵機關對於移轉訂價查核的挑戰。

普華國際不動產公司總經理田揚名表示，根據泰國房地產資訊中心(REIC)統計，隨著泰國政府EEC發展計劃第二階段政府獎勵及基礎設施增加，東部地區增長將超過其他地區，包括EEC的北柳府、春武里府及羅勇府。未來三年(2023-2025)，泰國工業區土地的銷售和租賃，將以每年18%至20%的速度成長。

田揚名分析，泰國主要有幾大產業聚落，其中，電子產業聚落主要位於大城府、曼谷及巴吞他尼府及東部之北柳府、春武里府。PCB聚落主要集中在大城府、巴吞他尼府及春武里府。汽車產業聚落主要位於EEC的春武里府及羅勇府。建議台商考量自身產業，選擇合適的聚落。另外，因應歐盟碳邊境調整機制(CBAM)，從2023年6月10日起，大型工廠將必須配備連續排放監測系統(CEMSes)，且現有廠房需在2024年6月之前完成安裝，建議台商前往泰國設廠，需考量CBAM之相關規定。

張智媛指出，跨進泰國投資並不是一次性而已，更要考量短、中、長期的完整投資方案。台商投資泰國，除了規畫土地購買、申請BOI投資優惠策略等事項，也需審慎考慮泰國勞動法規、不動產交易及稅務法規的相關規定，並留意外資企業的投資限制，以及泰國當地特有的風俗文化習慣。

PwC專業團隊提供一站式東南亞及印度落地整體解決方案，包括進入市場評估、稅務及投資架構規劃諮詢、公司設立諮詢、公司初期營運規劃/募資、當地稅務申報及財務報表審計、集團財稅綜合策略等，未來，也將持續舉辦一系列的研討會，協助台商成功前進東南亞及其他市場，邁向永續經營。