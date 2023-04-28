AIMAU啟動反向併購 鎖定三家潛力公司

墨石資本（Inkstone Capital）宣布，旗下Nasdaq主板上市公司AIMFINITY（AIMAU）正式啟動合併項目，目前已鎖定DOCTER Inc.、永瑞實業（DGM）、康力生技等三家公司。

墨石資本董事長張義發表示，AIMAU是一家特殊目的收購公司（SPAC），帳上現金約8,200萬美元，主要關注台灣具備創意及擁有關鍵專利技術的新創企業，包括AIoT、BioTech、ESG與大健康等。

AIMAU計畫併購的三家公司中，DOCTER Inc.創立在台灣，旗下產品主要為DocterWatch智慧穿戴裝置與DocterCloud健康關懷雲，DocterCloud即時照護系統現在與高雄醫學大學附設中和醫院-遠距健康照護中心合作。

為解決糖尿病病友每天必須扎針量測血糖數次的恐懼，DocterWatch開發出無侵入性無穿刺與及時的血液醣類數值量測，至於心臟健康監測、血管彈性監測與心肌梗塞預測也是強項之一。

永瑞實業為國內唯一專門處理廢食用油處理與使用AIoT技術回收廢食用油的機構，致力於將所回收之廢食用油處理成為高值化低碳工業用油並用於SAF生產原料，實行碳足跡盤查能更明確說明低碳工業用油所產生的碳排放數據。

AIMAU也計畫併購國內老牌生技公司康力生技，該公司由董事長李世強領軍與生技中心及國內知名大學院校產學合作，積極投入植物新藥研發20年，從創立時聚焦在牛樟芝與牛蒡，如今拓展至植物新藥領域。

張義發指出，AIMAU團隊擁有豐富的創業投資經驗且熟稔美國資本市場運作，希望帶領台灣的隱形冠軍接軌國際資金、資源與人才，提高台灣企業在國際的競爭力。