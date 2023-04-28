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房市上有鍋蓋、下有鐵板 4月買氣緩步回流

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

信義房屋表示，今年第一季移轉呈現量縮，不過國內近期通膨狀況嚴峻，民眾有台幣越來越薄的預期心理，加上去年下半年的觀望買盤仍持續回流，帶動4月交易回溫，不過仍是自用當道，呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」的盤整格局。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行第五次升息就是為了抑制通膨預期，民眾也開始感受到物價上漲壓力，台幣越來越薄，對於房市也會形成一股支撐力道。但同時間民眾也不認為房價現階段還有上漲動能，購屋時精挑細選謹慎出價，觀察短期房市就呈現「上有鍋蓋、下有鐵板」。

信義房屋統計4月交易狀況，台北市4月總價2500~5000萬元的換屋型產品，交易佔比出現明顯提升，應是部分屋主經歷一段時間銷售後，在價格上多增加一些彈性，帶動交易狀況回溫。

新北市以總價1000~2000萬元產品較熱絡，反映新北市條件較好的大樓，持續受到雙北市生活圈購屋人的喜愛。

桃園市則是總價1000~1500萬元最熱銷，推估也是條件較佳的大樓產品交易增溫。

新竹是總價1000~2000萬元交易表現穩定；台南市總價1000~1500萬產品交易狀況較3月增溫，高雄市場則還在消化科技廠投資不確定性的利空，交易狀況表現較悶。

曾敬德表示，一手市場復甦腳步較慢，但4月也感受到買盤回溫，目前房市交易若與去年相比，可能呈現較上半年冷，但較下半年回溫，「比上不足比下有餘」。

信義房屋 房市

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