經典再現！長汎假期號召長榮粉與球迷前進美國職棒殿堂
棒球迷們，今年5月一起去美國連看兩場大聯盟吧！日前長榮航空（2618）宣布與合作長達六年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，共同推出「全壘打慈善贊助」活動，長榮航空直營旅行社長汎假期也特別以「美國職棒(MLB)台灣日」為主軸，為球迷們量身打造「美西經典賽9日」行程，安排在視野絕佳的內野區為選手吶喊喝采，並享受入住賭城拉斯維加斯四星級飯店兩晚，5月21日出發，僅此一團限量20名。
5月備受矚目的「美國職棒(MLB)台灣日」藉由棒球運動拉近國際與台灣的距離，此次由長榮航空特別贊助，陽光正向的樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」也將受邀出席活動，消息一出，在台、美球迷間已引起高度迴響，賽事從美東開始延伸到美西，讓身在美國的民眾也能感受滿滿的台灣熱情。
長汎假期「美西經典賽9日」行程特別搭配長榮航空洛杉磯早班機，讓大家多賺一天寶貴時間，在儲備好體力後，帶領球迷們親身感受熱血沸騰的棒球文化。內容包含5月24日「天使隊」於主場對上「紅襪隊」，有機會一睹二刀流選手大谷翔平場上英姿。5月27日則在奧克蘭球場觀看衛冕軍「太空人隊」與美聯元老球隊之一「運動家隊」精采對決！除了熱血沸騰的比賽外，美西必遊的內華達山優勝美地國家公園、大峽谷西峽谷天空步道、名牌精品Barstow Outlet更是不能錯過，並且安排入住賭城拉斯維加斯兩晚，讓旅客享受賭城的燦爛時光。
單看美國職棒還覺得不夠過癮嗎？長汎假期7-8月將加碼推出「前進北海道野球觀賞賽5日」由日本棒球達人帶路，前往台灣旅日球員王柏融所在的火腿鬥士隊全新主場ES CON FIELD HOKKAIDO觀賞日本職棒賽事，這座2023年3月全新開幕的複合式球場，不但是日本第一座開合式屋頂的球場，看臺區設計為結合多個露臺的特殊構成，提供不一樣的觀賽體驗。長榮航空長期關注國內外體育賽事及運動選手，並投入可觀的資源，期待與台灣球迷一齊引爆內心的棒球魂。
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