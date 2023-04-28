經典再現！長汎假期號召長榮粉與球迷前進美國職棒殿堂

棒球迷們，今年5月一起去美國連看兩場大聯盟吧！日前長榮航空（2618）宣布與合作長達六年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，共同推出「全壘打慈善贊助」活動，長榮航空直營旅行社長汎假期也特別以「美國職棒(MLB)台灣日」為主軸，為球迷們量身打造「美西經典賽9日」行程，安排在視野絕佳的內野區為選手吶喊喝采，並享受入住賭城拉斯維加斯四星級飯店兩晚，5月21日出發，僅此一團限量20名。

5月備受矚目的「美國職棒(MLB)台灣日」藉由棒球運動拉近國際與台灣的距離，此次由長榮航空特別贊助，陽光正向的樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」也將受邀出席活動，消息一出，在台、美球迷間已引起高度迴響，賽事從美東開始延伸到美西，讓身在美國的民眾也能感受滿滿的台灣熱情。

長汎假期「美西經典賽9日」行程特別搭配長榮航空洛杉磯早班機，讓大家多賺一天寶貴時間，在儲備好體力後，帶領球迷們親身感受熱血沸騰的棒球文化。內容包含5月24日「天使隊」於主場對上「紅襪隊」，有機會一睹二刀流選手大谷翔平場上英姿。5月27日則在奧克蘭球場觀看衛冕軍「太空人隊」與美聯元老球隊之一「運動家隊」精采對決！除了熱血沸騰的比賽外，美西必遊的內華達山優勝美地國家公園、大峽谷西峽谷天空步道、名牌精品Barstow Outlet更是不能錯過，並且安排入住賭城拉斯維加斯兩晚，讓旅客享受賭城的燦爛時光。