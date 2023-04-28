北市今年1月房市交易量及總額 這區月跌幅最驚人

台北市地政局布今年1月台北市房市交易量和住宅價格指數，和去年12月相較，分別減少22.45%、下降0.18%。其中交易量，減幅最大為南港區，較前月減少70.73%，交易總額較前月減少76.21%。

地政局指出，今年1月實價登錄量價動態，全市交易量共570件，較前月735件減少165件，減幅22.45%，較去年同期718件，減幅20.61%；交易總額為139.08億元，較前月174.49億元減少35.41億元，減幅20.29%，較去年同期205.34億元，減幅32.27%。

各行政區1月交易量，有2區增加、10區減少，增加的行政區為中正區、士林區，較前月分別增加18.52%、8.70%；減幅最大為南港區，較前月減少70.73%。

另外，各行政區交易總額，依序由中山區24.92億元、內湖區23.39億元及大安區20.43億元位居前3名；總額最少為南港區，僅2.51億元，總額最高的中山區與最低的南港區，差約8.93倍。交易總額增幅最大為內湖區，較前月增加25.28%；減幅最大為南港區，較前月減少76.21%。

至於今年1月全市住宅價格指數為115.47，較前月115.68下降0.18%，較去年同期112.73上升2.43%；標準住宅總價1,829萬元，標準住宅單價每坪58.25萬元。

大樓住宅價格指數119.88，較前月120.06下降0.15%；公寓住宅價格指數111.19，較前月111.87下降0.61%；小宅住宅價格指數110.48，較前月111.48下降0.90%。

地政局表示，觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，月線全面下跌；季線大樓維持上漲，其餘下跌；半年線小宅持續下跌，其餘上漲。

預售建案資訊動態情形，北市預售建案申報量較前期增加29.17%，與去年同期持平。12行政區預售建案申報量以中山區居首，市場推案主流為80戶以下小社區住宅。

地政局今天也公布111年第4季房市指標溫度計。住宅市場供給面由偏熱黃紅燈轉穩定綠燈，構面分數下降；需求面維持偏熱黃紅燈，構面分數微幅上升；交易價格面維持過熱紅燈，構面分數持平；交易量能面維持偏冷黃藍燈，構面分數下降；負擔面則維持過熱紅燈，構面分數持平。