榮剛第1季EPS 1.20元年增55.8% 營益率、淨利率均創同期新高

榮剛材料（5009）董事會通過2023年第1季財務報告。第1季合併營收33.18億元，較去年同期增長25.5%；稅後淨利為5.78億元，年增57.1%，而歸屬母公司業主淨利為5.52億元，較去年同期增加59.7%，每股稅後盈餘（EPS）1.20元，年增55.8%，創下同期新高。

榮剛表示，受惠於2022年接單暢旺，反映在今年第1季營收上，第1季營收為同期新高，較去年同期成長25.5%，第1季營益率為19%、淨利率為17%，均創下同期新高。單季EPS更已連續四季保持1.2元以上水準。儘管第1季出貨組合因低毛利率工具鋼集中出貨，第1季毛利率微幅下降至28%，展望未來得益於銷售組合優化、策略佈局得宜等因素，毛利率預期將逐季提升。

榮剛表示，公司接單動能暢旺，各月BB Ratio（訂單出貨比值）皆高於1，在手訂單已至8~9個月。航太、能源、油氣等高毛利產品接單已拉升至60%，尤其隨疫後航太復甦爆發，航太產業訂單持續增加，今年第1季航太皆單占比已有明顯成長，前景看好。此外，軍工方面仍看好未來國防工業需求，榮剛是台灣唯一具備國防用特殊鋼材料生產力的公司，若歐美日技轉台灣自主生產國防武器，將有機會進入軍工產業供應鏈，為未來製造利多。

展望未來，除了高毛利產品穩健成長外，工具鋼方面公司亦將於今年發表高階工具鋼產品，以進攻歐美日高端應用市場。隨著50噸爐即將於今年下半年試車，新營廠CC連鑄線也將在今年動工，未來榮剛的產品線將提供客戶更周全且具競爭力的選擇。

除了經營績效亮眼之外，榮剛近來在公司治理方面也獲得高度肯定，繼去年第八屆評鑑首次躋身排名前5%後，台灣證券交易所所公布第9屆公司治理評鑑結果中，榮剛再次獲得排名前5%佳績，身為永續經營的在地企業，榮剛將繼續致力於誠信經營、保障股東權益、善盡永續發展，將經營績效回饋給長期支持公司的股東與社會大眾。