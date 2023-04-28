貨櫃長約價報喜 海運穩了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃海運北美長約價報喜，長榮、陽明獲利穩了。時序進入5月北美線合約要全部完成換約，4月都在加快腳步完成，5月要開始進入新合約期，物流業等談判合約價格從每FEU（40呎櫃）2,000美元起跳，全面優於市場預期。

5月北美線的合約要完成換約，今年的合約價談判時空背景與去年同期完全不同，去年是疫情影響導致運價一路狂漲，大型通路業者看好前景、怕無櫃可運，因此紛紛簽下高合約價。當時的談判價格是每40呎櫃4,000元開始往上加，有些人還談出六、七千美元的合約價格，去年第4季才會不斷傳出毀約的問題。

業內專家指出，今年與去年市場氛圍迥異，現貨運價去年第4季一路跌到今年第1季，到最近才止跌，今年3月31日出現最低價格為每40呎櫃1,148美元，所以市場一直很擔心合約價格的談判。換言之，若合約價格過低，今年航商的獲利將受到衝擊，還有可能會出現虧損，但從近期簽約價看來，這個疑慮暫時解除。

國內的航運業者分析，3月合約價談判陷入僵局，船東跟貨主不斷上演拉鋸戰，船東這次的態度跟過去截然不同，對於低運價簽約完全沒有興趣，不再想要增加貨量而低價簽約，隨著大部分的航商都堅持不簽低價合約情況下，客戶也能理解船東的想法，合約價格表現比原先市場預期還好。

國內知名的物流業者推估，根據北美知名大型物流業者保底合約價格推估，今年北線平均簽的長約價格約從2,000美元起跳，比最近一周北美市場現貨價格好兩成，如果看今年最低價1,148美元，則漲幅達72%。法人估，以目前合約價格計算，長榮、陽明獲利可期。

時序接近5月，北美線合約要陸續完成換約，據了解，遠東-美西大型物流業者的「保底合約價」每40呎櫃約1,500美元；推估合理的合約價格從2,000美元起跳，比現在的市場現貨價格最少好兩成，比今年最低價1,148美元漲幅達72%。

法人分析，從長榮、陽明、萬海3月營收表現也感受到市場已在改變，自去年下半年運價崩跌以來，營收也急速下滑，3月營收已出現新變化，陽明、萬海是連續八個月營收都是月減情況下，3月首度出現月增，長榮海運連續七個月營收下滑，3月開始恢復正成長。

營收 長榮海運

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