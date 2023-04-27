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中裕CDMO業務重大進展 與新藥公司共同開發抗體新藥

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

中裕（4147）今（27）日宣布與台灣某知名新藥開發公司，針對抗體新藥臨床階段項目簽訂CDMO委託生產製造服務協議。中裕表示，這是去年中起開始啟動CDMO業務開發後獲得具規模委託服務的重要里程碑，正式簽約後將與客戶緊密合作，迅速啟動技術移轉，並進行分析測試和相關生產製造活動。

中裕指出，竹北蛋白質抗體藥物廠配置數個50至2000升生物反應器，並已多次成功完成數批單株抗體藥物生產，此外於2022年通過美國FDA查核，並無重大缺失。竹北廠先進設備與量能足以新藥開發外，可提供業界客戶委託製程開發、技轉放大、GMP批次生產等各項服務。

中裕開發的次世代長效藥物TMB-365與TMB-380聯用，預計將於6月公布初期臨床試驗結果。3月營收2267萬元、年增75.87%，稅後虧損3472萬元，每股虧損0.14元，相較去年同期虧損0.24元縮小。

中裕

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中裕3月單月每股虧0.14元 虧損收斂

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