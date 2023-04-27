要買街口支付股權？泰山：龍邦洩密將採法律行動

泰山經營權之爭越演越烈，市場派龍邦董事長劉偉龍爆料，公司派準備花36億元買下街口支付40.4%股權，擔心是處分全家股權的翻版，對此，泰山則強調，事涉商業機密，劉偉龍涉洩漏工商機密罪等罪嫌，會採取必要法律行動。

泰山昨舉行記者會，指控劉偉龍在4月20日審計會議強行帶走擔任主席的獨董杜英達，但劉則反控，是收到內部吹哨者提醒，會議議程有重大投資案，可能會有黑道介入的風險，要董事小心安全，才報警處理。

泰山則表示，劉偉龍當日帶領警方大隊人馬一起浩浩蕩蕩進入本公司，致使公司同仁人心惶惶，更擅自闖入進行中之審計委員會，將正在主持會議的主席強行帶離，完全是黑道圍事的一貫手法。

但對於劉偉龍指稱預計購買街口支付股權，泰山僅說，重大投資案以高度保密的方式處理，在會議前均已充分備齊所有評估資料，但因事涉商業機密，因此無法在會前先行提供完整資料，已計劃將資料全數於董事會中進行報告討論，遺憾因劉偉龍拒絕開會而無法進行溝通。

泰山表示，劉偉龍於記者會上洩漏本公司重大投資案與投資金額，可能已涉犯刑法317條洩漏工商機密罪等罪嫌，將再與律師討論後採取必要法律行動，以捍衛公司權益。