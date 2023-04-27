南僑法說布局效益發酵 看好今年營運表現

油脂大廠南僑（1702）今（27）日舉行法說會，南僑總裁李勘文表示，原物料成本開始下滑，油脂的毛利率會比去年好；泰國休閒食品廠及大陸油脂產品擴大布局效益也會開始發酵；另外，解封後的餐飲及冰品布局表現也相當可期。

南僑日前公告3月自結獲利數字，營收約19.7億元，年增17.4%，稅後純益為7,671.1萬元，年減14.1%，每股純益0.31元；法人推估，以南僑的布局概況，今年有望漸入佳境一季比一季好，第2季將優於第1季。

李勘文指出，泰國廠今年成長依舊可期，嬰兒米果、調理熟飯、調理粥等銷售大幅成長，產能滿載，第一期工廠投入13.7億泰銖擴建智能廠房、嬰兒米果線、烘焙麵包零食線各一條，其中米果線已在2020年第二季投產，挹注營收獲利。另烘焙麵包零食產線已在2022年下半年投產，可望為公司2023年營運提供新的動能挹注，第二期新線擴充計畫，嬰兒米果將再增加新的線，將為營運增加新柴。

另外，南僑食品集團（上海）擴大布局，去年8月董事會通過於重慶市設立全資子公司重慶南僑食品有限公司，預計投資金額約人民幣4.8億元，折算台幣約21億元，作為公司在大陸西部及東南亞市場的生產基地，成為南僑食品擁有的第四大生產基地，建設淡奶油、冷凍麵糰生產加工生產車間、研發車間及配套用房等生產設備，實現就近生產供貨，持續提升公司經營能力。