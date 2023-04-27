特殊鋼專業廠榮剛與子公司精剛首季盈利捷報

官網上超可愛的模特兒，竟都是AI非真人？這樣的衣服你想買嗎？國內服飾TeeStyle負責人Makoto，當初因吳淡如繪圖事件，引起AI算圖興趣，隨後為自己販賣服飾引進AI模特兒。但實際上消費者反應是喜歡或排斥？請聽他的第一手經驗談。

2023-04-27 16:08