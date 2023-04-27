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特殊鋼專業廠榮剛與子公司精剛首季盈利捷報

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

特殊鋼專業廠榮剛（5009）與子公司精剛（1584）首季盈利捷報。榮剛第1季每股稅後純益1.2元、年增55%，精剛第1季稅後純益0.33元、創12年同期新高；隨著全球軍工產業蓬勃，對特殊鋼需求不墜，榮剛、精剛中長期展望看俏。

法人分析，國際鋼價進到下修整理，榮剛、精剛的特殊鋼材擁差異化競爭優勢，受一般鋼鐵景氣低迷影響可以降到最低，展現獨特的產業地位。27日榮剛收盤56.8元，漲2.3元、漲幅4.2%。

榮剛指出，第1季合併財務報告提報董事會，今年首季營業收入33億元，營業毛利9.2億元，營業利益6.3億元，歸屬於母公司業主淨利5.52億元，基本每股盈餘1.2元，與去年同期的0.77元相比，大增55%。

榮剛子公司精鋼是特殊合金材料專業廠，27日董事會通過今年第1季合併財報。首季合併營收6.24億元，年增87％，稅後純益0.49億元、年增50％，每股稅後純益EPS 0.33元，優於去年同期的0.27元，獲利寫下12年來同期新高。

榮剛 財報

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