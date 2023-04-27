華航企業工會駁斥張國煒失實指控 提出「一聯盟一航廈」訴求

華航企業工會駁斥星宇航空董事長張國煒對於台灣桃園機場的航廈分配方式的失實指控，為以正視聽提出下列說明。華航企業工會提出一聯盟一航廈訴求，主要是基於全體國人出入國門的便利性等公眾利益考量為初衷，張國煒刻意扭曲主張，令人遺憾。以下是工會的訴求內容：

據報載，星宇航空公司張國煒董事長日前針對台灣桃園機場的航廈分配方式，提出嚴厲批評，聲稱一聯盟一航廈是霸占資源、台灣沒有轉機不便的問題，本會嚴正駁斥張國煒董事長對於本會「一聯盟一航廈」訴求的失實指控，本會提出下列說明，以正視聽。

本會提出一聯盟一航廈訴求，係基於全體國人出入國門之便利性等公眾利益考量為初衷，張董事長刻意扭曲本會主張，令人遺憾

身為交通服務業，從業人員所有努力的目標，在於提供旅客更便利、更友善、更貼心的環境與服務，在這個前提下，應該考慮的是實際使用機場的旅客、機場工作同仁的立場，來做為航廈的分配依據與標準，因此華航工會針對桃園機場航廈的不當分配，提出符合國際潮流的「一聯盟一航廈」，希望政府相關單位傾聽人民的心聲，讓國人感受政府建設重大公共工程的用心與專業，也讓外籍旅客因良好的機場設施規畫而提升對於台灣的國際印象。申言之，本會從未要求甚至提及華航要獨占第三航廈，何來霸佔機場資源之說？

張國煒董事長於媒體訪問時，刻意扭曲本會訴求，向社會大眾傳達錯誤訊息，身為享有豐富媒體資源的公眾人物，其行為委實令人遺憾，華航工會亦不排除提告，以正視聽。

桃園機場八成運量由三大國際航空聯盟載運，張國煒董事長以各航空聯盟發展不成熟為由反對本會訴求，顯然另有所圖

張國煒對媒體表示，在台灣部分國際航空聯盟成員「很少或沒有」與世界發展不同，事實上，航空聯盟會員或有消長，但國際趨勢是一致的；而航空聯盟在台灣運作也相當成熟，兩大主要航空公司（華航與長榮）即分屬天合聯盟與星空聯盟，以疫前桃機的統計數字來看，三大國際航空聯盟會員航空公司乘載旅次，已佔桃園機場總旅次約八成之多。

換言之，非屬三大聯盟的星宇航空以一新興之小眾市場卻欲利用會吵的小孩有糖吃的公關宣傳手法來鯨吞航廈分配。

華航的旅客及機場工作同仁，18年來雖受跨航廈運作之苦，但華航人卻未曾鬆懈

星宇是一家正在發展的航空公司，也許尚未面臨轉機客的問題，但華航工會於去年底所提出的問題--同一航空公司航班分散於不同航廈，衍生旅客的不便、機場運務同仁疲於奔命，18年來在華航卻是每天都在上演。

華航與星宇不同，沒有如此多新潮花俏噱頭來吸引台灣人民的目光，但我們在國家外交、防疫等等事情上，始終默默奉獻，特別是疫情期間，全世界爭相封鎖邊境的時刻，華航一肩承擔起各種防疫包機的人道救援行動、以及Taiwan can help的防疫物資外交將台灣貨物運往世界各地，華航人為台灣外交及經濟發展日以繼夜戮力奉獻。

張國煒董事長大舉擴張事業版圖之餘，也不要忘了顧及基層勞工的權益

張國煒董事長是天之驕子，在星宇航空成立之初，亦受到交通部民航局的諸多呵護，本會最後呼籲，在張董事長大舉擴張事業版圖之餘，也不要忘了照顧基層員工的勞動權益，曾有星宇航空的空服員透過管道尋求協助，因公司報到地點荒涼，大眾交通工具抵達不便，致使勞工上下班的交通時間會拉的很長，而星宇航空卻拒絕提供交通車，僅有機場航廈往返公司的接駁車。但機組員上下班時間卻大多是在一大早或是深夜，因此在沒有選擇的情況下，大多數空服員只好坐計程車或是白牌車上下班，如此一來就算是住在桃園地區的人，交通費每月竟也會高達近七八千元之譜，更別說住在台北的機組員了。