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人口老化嚴峻！3月繼承移轉33.4萬坪創單月新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

根據內政部統計月報資料顯示，雖然今年第一季的移轉棟數衰退，不過3月的繼承移轉棟數卻創下歷史單月新高，3月繼承移轉棟數首度超過8000棟，且繼承移轉面積高達33.4萬坪，雙雙創下歷史單月新高。專家指出，一方面人口老化問題嚴峻，一方面也可能因為1、2月有過年等因素，等到3月才去辦理登記。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台灣即將步入超高齡社會，繼承狀況越來越為普遍，2021年國人的平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲，推估這些長輩離開後，繼承者大概以5、60歲的族群居多，由於早年農業社會子女生得多，導致繼承者多、意見也多，若長輩生前沒有先做好規劃，最終往往只能出售變現，才能公平分配，近期可發現近期有些繼承案件都透過法院拍賣。

統計月報顯示，今年3月建物繼承移轉棟數為8026棟，面積達33.4萬坪，雙雙創下歷史新高，去年同期僅有6393棟，面積26.9萬坪，繼承狀況越來越為普遍，今年前三月繼承最多的是新北市的3619棟，其次是台北市的3204棟，高雄市的2131棟，反映這些區域的人口老化，同時因為不動產價值較高，完成繼承移轉登記的數量也多。

曾敬德指出，觀察法院的法拍資料顯示，越來越多不動產拍賣的原因，都是分割遺產（變價）強制執行事件，繼承人之間無法協議分割，透過法院拍賣處理，但也有一些是繼承後在市場出售變現再平均分配，由於每個繼承人的財務狀況不一樣，或者有些人已經在使用該不動產，但其他人有持分卻無法使用，最後往往只能想辦法變現才能妥善分配，加上房地合一稅上路也改變許多繼承的稅務計算方式，建議最好先找專業人士規劃好。

人口老化 房地合一

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