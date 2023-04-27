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龍邦董座爆泰山偷砸36億買街口支付 沒看到朱國榮訓話

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
泰山市場派大股東龍邦國際董事長劉偉龍。本報資料照片
泰山市場派大股東龍邦國際董事長劉偉龍。本報資料照片

龍邦持股泰山已達到49％多，日前已以過半股東名義，將在5月31日召開股東臨時會全面改選，但公司派昨天指控市場派龍邦董座劉偉龍，在4月20日審計會上強行帶走擔任主席的獨董杜英達。劉今天反駁，當天泰山開董事會與審計會議，是因公司欲砸36億元買下街口支付4成股權，要趁開股臨會前，把現金通通花掉，這種偷襲的行徑，簡直就是賣全家的翻版。

而泰山公司派也指出，當天劉偉龍一行人離開公司下樓後，龍邦幕後老闆、國寶集團總裁朱國榮竟也現身在一樓的便利商店，對杜英達「訓話」。劉偉龍則說，他並沒有看到朱國榮本人。

劉偉龍書，全家也有「全盈支付」，但泰山公司卻把全家股權賣掉，要買虧損的街口支付，是不是要把賣全家的80億元都花光？他也指出，這次要買街口支付，根本是賣全家的翻版，事前都沒讓董事充分瞭解情況。

劉偉龍也解釋，當天泰山下午四點開審計會議、五點開董事會，會前他接獲吹哨者檢舉，議程中有重大投資案，也可能有黑道介入，於是他打電話給杜英達，但杜在開會沒接，他擔心杜的安全，報案後才會同員警進入會議室內。

在確認杜英達沒有人身安全顧慮後，員警才離開現場，但後來審計委員會也鳥獸散，並沒開成。劉偉龍也說，此投資案茲事體大，不宜在董事不瞭解、資料不充分下倉促做出決定。

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