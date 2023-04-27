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無印大型旗艦店5月下旬開幕 微風松高推出獨家餐食搶商機

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
無印良品微風松高門市將提供方便攜帶外用的日式點心系列。無印良品／提供
無印良品微風松高門市將提供方便攜帶外用的日式點心系列。無印良品／提供

MUJI無印良品占地700坪以上的大店再加一，微風松高門市預計在5月下旬開幕，為台北市旗艦店，首度公開門市即將推出的獨家餐食服務內容，主打飯糰套餐、飯糰茶泡飯套餐、各式無酒精飲品、冰淇淋與日式大福、丸子等，並首度提供方便攜帶外用的日式點心系列。

無印良品表示，本次餐飲開發的理念主要是考量到微風松高門市坐落於百貨商場與辦公大樓林立之處，周遭不僅是各國觀光客的必經之地，更是美食甜點的一級戰區，在餐點有別於Café&Meal MUJI統一時代門市所提供的四品套餐，而是聚焦在「小巧、樸實」等概念呈現上。

考量到防疫政策鬆綁，許多顧客拿下口罩的同時，也開始邊走邊吃，微風松高門市特別提供多款方便顧客帶著走的點心零食，包含搭配酸香宜蘭金棗蜜餞的金棗大福、使用黑糖製作外皮並搭配桂圓乾增加風味的桂圓黑糖大福以及使用日式丸子搭配苗栗公館傳統手工製作酸香金桔醬的桔醬丸子等，展現台日融合的美味。

無印良品表示，該店也販售各式冷凍生鮮、進口點心及在地開發的零食飲品等，各式現場品嚐到的台灣茶與咖啡豆等，也都能在「良品市場」找到全系列商品。

無印良品 餐飲

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