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建商推案信心縮了？今年首季新屋推案量年減逾二成

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
住展雜誌統計，北台灣今年Q1新成屋、預售屋住宅推案量僅2,316.49億元，年減幅約22.59%；住展雜誌企研室經理成采錡表示，在央行再升息、通膨壓力仍大等利空因素影響下，消費者購屋前得考慮更多，猶豫期明顯拉長。見市場交易量續處低檔，業者採保守態度，多將重心放在銷售已進場建案上，並延後新案公開時間。住展雜誌提供
住展雜誌統計，北台灣今年Q1新成屋、預售屋住宅推案量僅2,316.49億元，年減幅約22.59%；住展雜誌企研室經理成采錡表示，在央行再升息、通膨壓力仍大等利空因素影響下，消費者購屋前得考慮更多，猶豫期明顯拉長。見市場交易量續處低檔，業者採保守態度，多將重心放在銷售已進場建案上，並延後新案公開時間。住展雜誌提供

住展雜誌統計，北台灣今年Q1新成屋、預售屋住宅推案量僅2,316.49億元，年減675.85億元、年減幅約22.59%。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，雖說今年來不少業者願意增加建案議價空間，或祭出購屋贈禮展示誠意，但在央行再升息、通膨壓力仍大等利空因素影響下，消費者購屋前得考慮更多，猶豫期明顯拉長。見市場交易量續處低檔，業者採保守態度，多將重心放在銷售已進場建案上，並延後新案公開時間。

台北市今年Q1住宅推案量約767.26億元，較去年增加約3.49％。相對於去年同期推案多位在蛋白區如北投，今年以蛋黃區大安推案量較大，不過大安作為高房價代表區域，在打房聲浪不斷的現在，業者銷售態度普遍較為低調。

新北市Q1住宅推案量約590億元，年減近五成，各區中僅土城因有指標案進場，推案量超過百億，案量第二高為淡水，三重因指標案延後進場，案量僅排第三。至於推案量吊車尾的區域，為汐止和蘆洲。

桃園市Q1住宅推案量約498.9億，年減幅約24.09％，各區中以大園、桃園、八德推案量較高，三區案量皆落在百億元左右，推案量較低區域為蘆竹、龍潭、楊梅和新屋。而桃園Q1新建案供給量縮減原因，包括指標案遞延至房市520檔期公開。

新竹地區Q1住宅推案量約395.8億元，年增幅約16.56％，為北台灣住宅推案量年增幅最高的地區。推案量首位為竹北，東區則因關埔重劃區預售建案開始銷售，躍升為Q1新竹地區推案量第二大的區域。

建案 重劃區

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