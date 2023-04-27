快訊

地牛翻身！下午4點15分花蓮規模4.1地震 最大震度3級

一公斤大麻的死刑：新加坡絞殺運毒犯的司法不正義？

羽球亞錦賽／對手第二局只拿6分！戴資穎成首位晉級8強台將

台灣東洋膽管癌標靶新藥五月納健保給付

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台灣東洋（4105）與信達集團合作，2021年引進全球第一個獲美國FDA核准用於膽管癌的標靶新藥Pemigatinib。台灣東洋在取得獨家代理與食藥署藥證後，所代理的標靶新藥Pemigatinib亦經健保署核定藥價獲准納入健保給付，今年5月起正式生效，除讓國內患者有國際最新的治療方案外，也能減輕適用膽管癌標靶新藥病患的經濟負擔。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，今年5月健保署考量病友權益，將膽管癌標靶新藥Pemigatinib納入健保給付，核准「適用於成人接受過全身性藥物治療、腫瘤具有FGFR2融合或重排、不可手術切除的局部晚期或轉移性肝內膽管癌」的患者，不僅照顧病友也彰顯台灣的精準醫療水準。

過去膽管癌治療選擇有限，讓醫病在對抗疾病過程中遇到許多挑戰。因此，台灣東洋從醫病需求出發，分析國際最新的治療趨勢並開啟與信達生物在膽管癌標靶新藥Pemigatinib的代理契機。

侯靜蘭指出，信達生物是一家以患者為中心且積極投入創新研發的國際頂尖藥廠，旗下產品更為全球醫病帶來新的治療希望，期待雙方從Pemigatinib膽管癌標靶新藥做為合作起點，進一步結合彼此優勢共同成為提升人類生命品質的健康夥伴。

侯靜蘭也說，Pemigatinib膽管癌標靶新藥是台灣東洋第一個進入標靶治療領域的產品，未來除穩定提供標準療程的藥品選擇外，也會持續導入新穎的標靶治療藥物，以建構癌症治療領域用藥的完整性。此外，台灣東洋近年也結合自身優勢與歐、美、日等先進跨國藥廠合作，期以在癌症、抗生素、麻醉鎮靜及自製的微脂體、微球困難學名藥等領域深耕發展，與合作夥伴共同爭取國際市場。

近年來，亞洲膽管癌發生率及死亡率逐步攀升，由於初期症狀不明顯，等到發現時往往為時已晚，目前多以手術與化療為主要治療方式。不過，近年研究發現可採用精準打擊癌細胞的標靶治療方式，先透過腫瘤組織基因篩檢是否有FGFR2融合基因後，再經醫師評估即可採用FGFR2抑制劑做為標靶治療。美國FDA已於2020年4月核准FGFR2 抑制劑Pemigatinib上市，做為全球第一個用於晚期膽管癌的標靶藥物。

台灣東洋 健保給付 腫瘤

延伸閱讀

六堵廠升級後 東洋：困難學名藥及代理藥物成雙引擎

談健保費率 石崇良：目前看來113年應可免調整

明年健保可能不漲保費 將減少指示用藥給付

五大皆空困境／兒科醫學會提「小總額」制 盼留住人才

相關新聞

長程線載客率逾八成 航空股帶量強攻 長榮航盤中漲逾3%

受惠疫後解封及國內政策利多，航空股回神，其中亞航近日跨入無人機產業，股價跳空上攻漲停，表現相當強勢，而航空雙雄載客率達8...

AI模特兒取代真人 衣服賣得掉？服飾老闆這麼說

官網上超可愛的模特兒，竟都是AI非真人？這樣的衣服你想買嗎？國內服飾TeeStyle負責人Makoto，當初因吳淡如繪圖事件，引起AI算圖興趣，隨後為自己販賣服飾引進AI模特兒。但實際上消費者反應是喜歡或排斥？請聽他的第一手經驗談。

曾是全台最大省電燈泡廠！退休董座打造彰化網美景點 背後有洋蔥

根據《財訊》報導，葉昭欽曾是家財萬貫的企業主，但歷經企業轉型失敗還背負官司；清償所有債務後，他尋得餘生的安心，也為安居的故鄉，打造出最美的風景。

數位基礎建設將迎井噴行情 脫碳產業迎投資順風

史上最猛的基建政策陸續出抬，尤其脫碳及數位基建等新型態基建正吸引龐大資金挺進，成為全球經濟下行過程中仍能期待的亮點產業。

散熱族群入列熱門板塊 伺服器成長趨勢明確

為因應５Ｇ、ＡＩ等應用所帶來的龐大資料量，使得伺服器晶片的效能、耗電功率不斷上升，散熱產業的最新秘密武器「液冷技術」將成市場新寵兒。

碳權變黃金！跟上國際 台設置碳權交易所

在全球一致朝淨零目標邁進下，「碳」遂成為市場一大新興投資標的，台灣也跟上國際腳步，預計最快七月底完成碳權交易所，相關概念股喜迎利多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦